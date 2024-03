Sommer mastica amaro dopo l’eliminazione in Champions dell’Inter: “É dura da mandare giù” Dopo l’eliminazione in Champions League, il portiere dell’Inter Yann Sommer ha commentato il risultato in TV. La delusione dello svizzero per la sconfitta con l’Atletico Madrid è enorme: “É veramente dura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Inter è uscita dalla Champions League. I nerazzurri sono stati battuti ai calci di rigore dall'Atletico Madrid. Una grande delusione per la squadra di Simone Inzaghi che ha lo scudetto in pugno e voleva continuare il suo cammino in Champions. Tre rigori sbagliati su cinque, troppi. Sommer ne aveva neutralizzato uno, ma non è bastato. Proprio il portiere svizzero si è presentato ai microfoni della TV e ha mostrato tutta la sua delusione.

Uomo di calcio navigato, lo svizzero parlando con Sky non ha usato molti giri di parole e non si è nascosto: "É dura da mandare giù, è stata una grande battaglia, siamo stati in partita, entrambe le squadre hanno avuto occasioni ma ai rigori si passa per fortuna o sfortuna e purtroppo è andata dalla parte loro".

Al di là dei rigori falliti, l'Inter ha del rammarico per le occasioni mancate sia all'andata che nella gara di ritorno, ma su quelle Sommer getta acqua sul fuoco: "Non ho visto bene le occasioni sbagliate, ero lontano. Abbiamo sicuramente avuto delle opportunità per fare il secondo gol, eravamo in partita, abbiamo avuto le nostre possibilità, alla fine siamo andati ai rigori e oggi la fortuna non era dalla nostra. Ora testa alta e pensiamo ai nostri prossimi obiettivi".

Smaltire la delusione non sarà semplice, o meglio non sarà rapido. Ma l'Inter rapidamente tornerà a concentrarsi sullo scudetto che è a un passo – il vantaggio sul Milan secondo è di 16 punti. Sommer indica già la strada ai compagni di squadra: "Domani forse avremo ancora in testa questa partita ma dobbiamo superare questo momento presto, abbiamo grandi obiettivi da raggiungere, dovremo essere compatti e pensare alla partita col Napoli a San Siro".