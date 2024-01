Solo un allenatore della Roma ha fatto peggio di Mourinho nei derby negli ultimi 25 anni José Mourinho ha una percentuale di sconfitte altissima nei derby Lazio-Roma. Addirittura quattro sconfitte in sei derby. Peggio di lui ha fatto solo Zeman. Splendidi i record di Capello, Garcia e Ranieri, che ha sempre vinto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

In ogni parte del mondo i derby sono partite sentitissime, partite che vanno al di sopra di ogni evento. Come si dice banalmente i derby si giocano come se non esistesse un domani. Vincere dà una gioia infinita, perdere porta alla depressione sportiva. Nell'ultima stracittadina della Capitale, la Lazio ha battuto 1-0 la Roma e si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia. Un trionfo per Sarri, un ko pesante per Mourinho che per la quarta volta (su sei) ha perso il derby. E il portoghese, che è l'uomo dei record, stavolta a bilancio mette un primato negativo. Perché negli ultimi venticinque anni solo un allenatore giallorosso ha fatto peggio di lui nelle sfide con la Lazio, Zdenek Zeman.

Un solo derby vinto, in modo fragoroso, finì 3-0 il 20 marzo del 2022. La rivincita dopo il ko in quello d'andata, il primo per Mourinho e Sarri sulle panchine di Roma e Lazio. Da quel momento i giallorossi non sono più riusciti a vincere un derby, e non sono nemmeno riusciti a fare gol alla Lazio, che si è imposta di misura lo scorso anno (0-1, 1-0) e quest'anno dopo lo 0-0 di campionato ha vinto con il rigore di Zaccagni in Coppa Italia.

Un bilancio magrissimo per il portoghese che mette sul tavolo un successo e un pareggio nel derby a fronte di quattro sconfitte. 66% di sconfitte nei derby. Un'enormità per un allenatore che in carriera ha il 61% di vittorie – percentuale altissima, Ancelotti, l'uomo che ha vinto più Champions di tutti non arriva (di poco) al 60%.

José Mourinho ha perso quattro dei sei derby vissuti da allenatore della Roma.

Peggio di Mou ha fatto solo Zeman, che da allenatore giallorosso il derby non lo ha mai digerito bene. Certo, la Lazio di Eriksson era una squadra ricca di campioni, ma si sa che questo tipo di partite vanno oltre i nomi e la grandezza dei singoli calciatori. Tra le sue due esperienze in giallorosso (97-99/ 2011-2013), il boemo ha vinto solo un derby, quello in cui Totti esibì una delle sue magliette più famose. Prima un pari e le famose quattro sconfitte tra il novembre '97 e il marzo '98. Lo Zeman bis produsse tre sconfitte su tre nei derby, tutte di misure (2-1, 1-2, 3-2). Con sette sconfitte su nove, la percentuale di derby persi è elevatissima: 77%.

Zdenek Zeman ha allenato la Roma in due periodi e non ha avuto mai fortuna nei derby.

Negli ultimi venticinque anni la Roma ha avuto tantissimi allenatori. C'è chi ha un bilancio negativo, chi neutro come Paulo Fonseca e Di Francesco e chi invece può mettere a verbale numeri record. Su tutti svetta Claudio Ranieri, romano di Roma che ha vissuto quattro derby da allenatore e li ha vinti tutti. 100% di successi. Primato irraggiungibile, con il primo passato alla storia per una mossa unica. Anche Rudi Garcia nella sua esperienza giallorossa nelle sfide con la Lazio ebbe risultati brillanti: tre vittorie e due pareggi in cinque derby.

Quattro derby e quattro vittorie per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma.

Considerati i dodici derby vissuti è favolosa anche la media di Fabio Capello, ultimo allenatore a vincere lo scudetto alla Roma: 7 successi, 4 pari e una sola sconfitta. Ne ha vinti tanti anche Luciano Spalletti, ben sei. Ma sei sono anche le sconfitte del tecnico campione d'Italia con il Napoli lo scorso anno, tre invece i pareggi.