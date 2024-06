Solo quattro campioni d’Europa del 2021 hanno mandato un messaggio per l’Italia di Spalletti

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

L'Italia di Spalletti parte col piede giusto agli Europei in Germania, battendo l'Albania 2-1 a Dortmund. Un successo che fa ben sperare in vista del prosieguo del torneo, visto che adesso nel secondo match contro la Spagna – impressionante al debutto contro la Croazia – un pareggio potrebbe essere ben accetto: con 4 punti nel girone, infatti, la qualificazione agli ottavi sarebbe già sicura. La nazionale azzurra difende il titolo vinto a Wembley: i bookmakers ci snobbano, ma sottovalutarci non è mai un buon affare per gli altri. Dei campioni del 2021, Spalletti ne ha portati 10 in Germania: tra gli altri 16 – che sono per lo più in vacanza – solo quattro hanno mandato nelle scorse ore dei messaggi sui social per incitare questa nuova Italia che non li vede più protagonisti.

Leonardo Bonucci è tra i quattro ex campioni d'Europa che hanno voluto essere vicini agli azzurri

I quattro campioni d'Europa a Wembley che hanno mandato messaggi all'Italia di Spalletti

I 10 campioni di Wembley che sanno come si vince e fanno parte della spedizione in questi Europei sono: Donnarumma, Meret, Bastoni, Di Lorenzo, Barella, Cristante, Jorginho, Pellegrini, Chiesa, Raspadori. Tre anni fa Roberto Mancini (che non si è palesato neanche lui) aveva aggiunto a questi altri 16 elementi: Sirigu, Acerbi, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri, Florenzi, Spinazzola, Toloi, Locatelli, Pessina, Verratti, Belotti, Berardi, Bernardeschi, Immobile e Insigne. Di loro solo quattro hanno sentito l'esigenza di postare sui social un segnale di vicinanza alla loro vecchia squadra azzurra.

Alessando Florenzi – con una storia su Instagram – e Giorgio Chiellini – con un video di ‘in bocca al lupo' registrato per Sky – si sono mossi prima che la nazionale di Spalletti scendesse in campo sabato sera contro l'Albania. "Inizia la nostra avventura. Siamo qua da campioni in carica e dobbiamo difendere il nostro titolo. Mi sento lì con voi a sudare, a soffrire, per la maglia azzurra. So che siete carichi, so che ci credete. Da Wembley e Berlino, con il cuore da capitano. Forza azzurri!", ha detto con enfasi l'ex baluardo difensivo dell'Italia.

Il video messaggio di Giorgio Chiellini indirizzato all'Italia

Bonucci canta ‘Notti magiche' mentre guida

Leonardo Bonucci ha pubblicato un video su Instagram prima del match, registrandosi mentre canta al volante ‘Notti magiche', l'inno dei Mondiali del 1990 di Bennato-Nannini. "Quel filo sottile tra passato e presente. Italia, non passi mai", ha scritto a corredo. Poi dopo la partita ha messo una storia con cuore e tricolore inneggiante alla vittoria.

Bernardeschi da Toronto: "Con voi"

Infine Federico Bernardeschi, il cui Toronto ha giocato e perso stanotte contro Chicago senza di lui in campo perché squalificato (Insigne c'era e ha segnato il gol dell'1-4 finale), ha postato il risultato di Italia-Albania e un eloquente "con voi", con emoji del bicipite.

La storia di Federico Bernardeschi dopo la vittoria dell'Italia sull'Albania

Il torneo è lungo, speriamo molto lungo per noi: ci sarà tempo per chi ancora non l'ha fatto – se vorrà e si farà trascinare dalla febbre azzurra – di rispolverare vecchie emozioni. Vedi mai che viviamo altre notti magiche in terra tedesca…