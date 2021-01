Il Cardiff con un comunicato ha reso noto che a Sol Bamba, un difensore ivoriano che in Serie A ha vestito anche la maglia del Palermo, è stato diagnostico il linfoma di non Hodgkin. Il calciatore classe 1985 ha iniziato un ciclo di cure chemioterapiche. Questo il comunicato del club gallese:

Siamo rattristati di informare i sostenitori che a Sol Bamba è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin Con lo stretto supporto dell’équipe medica del Club, Sol ha immediatamente avviato un ciclo di cure chemioterapiche. ⁣Sol ha iniziato la sua battaglia con uno spirito tipicamente positivo e continuerà a essere parte integrante della famiglia Bluebirds. Durante il trattamento, Bamba sosterrà i suoi compagni di squadra durante le partite e i nostri giovani giocatori all’interno dell’Academy, con i quali continuerà il suo sviluppo da allenatore. Tutti i futuri aggiornamenti sui progressi di Sol saranno forniti solo tramite i canali ufficiali del Club. Sebbene in questo momento richiediamo la privacy per lui e la sua famiglia. ⁣Siamo tutti con te, Sol.

La carriera di Sol Bamba

Cresciuto nelle giovanili del Paris Saint Germain, dopo il debutto in prima squadra finisce in Scozia, dove gioca cinque stagioni, e lì inizia la sua avventura in terra britannica. Nel 2011 passa al Leicester, un anno e mezzo proficuo con oltre cinquanta presenze. Un anno in Turchia prima del Palermo, con cui ha disputato solo una partita. Il Leeds lo riporta in Inghilterra, da cinque anni è del Cardiff, con cui ha disputato cinque partite in questo campionato. Con la Costa d'Avorio ha disputato i Mondiali del 2010 e del 2014, e nel 2008 i Giochi Olimpici. Inoltre è stato anche nella squadra che ha giocato ma perso la finale della Coppa d'Africa del 2012.