video suggerito

Sneijder risponde agli sfottò dei tifosi della Juve in Belgio: gli basta fare un solo gesto Una partia tra ex leggende diventa l’occasione per un botta e risposta fra Sneijder e alcuni tifosi della Juve: loro lo bersagliano, lui gli ricorda il Triplete dell’Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Wesley Sneijder e l'Inter, un filo rosso che non si è mai spezzato. Neanche adesso, quando l'olandese ha appeso le scarpette al chiodo da un po' di tempo e scende in campo soltanto in rare occasioni speciale: in una di queste però ha ribadito il suo amore per i nerazzurri, aizzato da alcuni tifosi della Juventus che hanno provato a prenderlo in giro nel corso di una partita tra ex leggende del calcio giocata in Belgio.

In campo accanto a lui c'erano star del calibro di Alessandro Del Piero, la cui presenza ha convinto diversi tifosi bianconeri a recarsi allo stadio per assistere all'evento. E alla vista di un ex Inter non hanno resistito a fare il più classico degli sfottò, anche se forse non si aspettavano questa risposta da parte dell'olandese.

Lo sfottò dei tifosi della Juve a Sneijder

Finita la partita è scattato subito il momento degli autografi: i più fortunati si sono avvicinati alle balaustre delle tribune con fogli e maglie da far autografare, con grande presenza di casacche bianconere che attendevano soltanto l'arrivo di Del Piero. Impossibile però restare impassibili davanti a tutti gli ex campioni che hanno popolato la partita. Per questo anche Sneijder è stato travolto dalla passione dei tifosi che lo hanno fermato per una firma e una stretta di mano.

Mentre passeggiava sotto la tribuna, intento ad accontentare quante più persone possibile, l'olandese è rimasto bloccato sentendo un coro: dagli spalti diretto a lui è partito un "chi non salta interista è", con gran parte dei tifosi che hanno cominciato a saltare sul posto ridendo.

La risposta di Sneijder

La reazione dell'ex giocatore dell'Inter è stata immediata. Non ha mai perso la calma e ovviamente non ha accennato a nessun tipo di saltello, ma ha voluto rispondere allo sfottò a modo suo. Mentre si allontanava Sneijder ha sollevato entrambe le mani mimando il numero 3: è un chiaro riferimento al Triplete vinto dall'Inter nel 2010, un traguardo che alla Juventus non è mai riuscito e che alimenta la rivalità tra i due club.

Mentre andava via ha aggiunto anche una frase inequivocabile: "Il triplete per sempre nel cuore". Ovviamente l'olandese è stato subito riempito di fischi da parte dei tifosi, mentre si allontanava guardandoli e battendosi la mano sul petto, sempre con il 3 ben in vista per ribadire con orgoglio la sua conquista.