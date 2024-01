Smalling rompe il silenzio e racconta un anno da incubo alla Roma: “Giornate intere su un lettino” Chris Smalling torna a parlare dopo un lungo infortunio che lo sta tenendo fuori dall’undici titolare della Roma ormai da troppo tempo. Il difensore mette a tacere le voci che mettono in dubbio la veridicità del suo stop e sottolinea: “A nessun giocatore piacerebbe trascorrere le giornate sui lettini fisioterapici”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Chris Smalling è stato il grande assente della Roma praticamente da inizio stagione. Il difensore inglese era al centro del progetto Mourinho che prima dell'esonero aveva più volte sottolineato quanto pesasse la sua assenza nel terzetto arretrato giallorosso. Un infortunio avvolto dal mistero per qualcuno che avrebbe anche ipotizzato che dietro si nascondesse uno screzio con lo stesso Mourinho. Totalmente assente dai campi di Trigoria per via di un problema al ginocchio fu lo stesso Special One a spingersi oltre:

"Smalling mi ha rovinato la stagione". Tante ipotesi. La verità l'ha svelata oggi lo stesso difensore inglese che attraverso una story su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio di chiarimento. Un atto doveroso dopo le voci che circolavano ieri per via di un suo prossimo rientro dopo l'arrivo di Daniele De Rossi. Smalling si è visto in un video mentre con una corsetta si dirigeva verso il gruppo in campo e si intratteneva con la squadra in palestra mentre DDR teneva il suo primo discorso ai calciatori dopo il suo insediamento.

Il messaggio di Smalling pubblicato sul suo account Instagram.

"Dal mio arrivo alla AS Roma nel 2019, il mio impegno e la mia lealtà nei confronti del club non hanno mai vacillato". Con queste parole prende il via la lunga nota pubblicata da Smalling, forse anche un po' stufo delle troppe illazioni sul suo conto. "Dall’istante in cui ho messo piede alla Roma, mi sono sentito immediatamente a casa – continua – Roma è la mia casa, e il rapporto che ho instaurato con i tifosi è qualcosa a cui tengo molto". Ecco perché, fatta questa premessa, il giocatore si è soffermato a discutere di quanto sta leggendo in queste ore: "Vorrei affrontare alcune delle voci che circolano da qualche tempo – ammonisce subito – Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato di lasciare questo grande club".

Atto dovuto dopo le tante voci di mercato che si rincorrevano anche sul suo conto per poi spiegare al meglio tutta la vicenda: "Gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera – ha detto ancora l'ex United – Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria". Smalling sottolinea dunque di aver vissuto un momento difficilissimo che forse va anche oltre l'infortunio in sé. "A nessun calciatore piace trascorrere le proprie giornate su un lettino fisioterapico – spiega ancora l'inglese – Questo periodo lontano dai miei compagni, contrassegnato da un imprevisto dopo l’altro, mi ha messo a dura prova".

Smalling nella palestra di Trigoria ad ascoltare il primo discorso di De Rossi da nuovo allenatore della Roma.

La Roma l'ha supportato così come il resto della squadra e questo Smalling l'ha sottolineato: "I miei compagni vengono e verranno sempre davanti a tutto, ma la priorità assoluta dello staff medico è di garantire che io possa dare un contributo significativo nella seconda parte di questa stagione e nelle stagioni a venire". Poche informazioni sull'infortunio ma una frase sembra essere abbastanza significativa:

"Mi sono mostrato aperto verso qualsiasi tipo di soluzione proposta dagli specialisti, tanto a breve quanto a lungo termine, e le insinuazioni secondo cui avrei dettato io il piano di recupero sono false – ha tuonato – Avendo escluso ogni esperto consultato il ricorso all’intervento chirurgico, non mi resta che confidare nelle competenze di chi segue la mia riabilitazione, la quale, al contrario di quello che si crede, comprende, eccome, antidolorifici. In abbondanza".

Una delle ultime apparizioni di Smalling in campo a settembre 2023 contro il Milan.

Smalling non dà alcuna informazione sul proprio rientro in campo ma si limita a descrivere il suo periodo negativo: "La priorità assoluta è garantire che io possa giocare per l’AS Roma al massimo delle mie potenzialità per gli anni a venire – aggiunge ancora – La pazienza e la lealtà con cui mi accompagnate verso questo laborioso percorso di rientro sono molto apprezzare. Non vedo l’ora di rivedervi presto". Poi una doverosa conclusione della sua nota su Mourinho: "Colgo l’occasione per ringraziare José e il suo staff per il sostegno nelle ultime tre stagioni e dare il benvenuto a Daniele nel club. Forza Roma”.