Sky aumenta il prezzo dell’abbonamento per i pacchetti Calcio e Sport: cosa cambia dal 1 giugno

Dal prossimo 1° giugno per tutti coloro che hanno sottoscritto i pacchetti di Sky Sport e di Sky Calcio ci saranno degli aumenti, come già annunciato nella giornata di lunedì 15 aprile. Le nuove tariffe – con aumenti da 2.99 euro a 6.90 euro al mese – sono state pubblicate e comunicate sul sito ufficiale dell'emittente satellitare.

Dunque, le condizioni contrattuali dei pacchetti Sky Sport e Sky Calcio per i clienti con abbonamento residenziale Sky sono cambiate con sensibili aumenti. Nello specifico, a partire dal 1° giugno 2024, per i clienti che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Calcio è previsto un aumento pari a 2,99 euro al mese, mentre per coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sky Sport l'aumento sarà di ben 6,90 al mese.

Una variazione che è figlia di una proposta che appare sempre più completa e integrale anche in vista di una estate ricchissima di eventi sportivi tra Olimpiadi ed Europei di calcio. Una serie di importanti novità nel mondo dello sport, con Sky che conferma la sua posizione di "casa dello sport" per i prossimi anni in cui avverranno anche i già tanto decantati restyling delle varie coppe europee.

Sky ha sottolineato in particolare anche le trasmissioni che verranno trasmesse in esclusiva per i prossimi tre anni delle Coppe Europee come la UEFA Champions League (di cui si potranno vedere 185 gare su 203), la UEFA Europa League e la UEFA Conference League (per un totale di 343 incontri). Oltre a ciò è previsto anche il rinnovo e miglioramento dell'offerta relativa ai vari campionati principali, dalla Serie A alla Premier League oltre a una vasta gamma di eventi sportivi internazionali tra cui spiccano il tennis, la Formula 1 (con 24 GP), la MotoGP (21 Gran Premi) e i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Entrando nel merito del tennis, fino al 2028 Sky trasmetterà in esclusiva i tornei ATP Masters 1000, ATP 500 e ATP 250 e i tornei WTA 1000, WTA 500 e WTA 250 oltre a Wimbledon, gli Internazionali d’Italia, le ATP Finals e la Davis Cup. Per i Giochi di Parigi 2024, dal 26 luglio ci saranno ben 10 canali Eurosport che saranno disponibili su Sky, di cui 8 nuovi interamente dedicati ai Giochi. Senza dimenticare gli Europei di calcio di cui si vedranno tutte le 51 partite in programma.