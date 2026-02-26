Calcio
Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative: come cambia la classifica del girone C di Serie C

Il Tribunale Federale Nazionale infligge sei punti di penalizzazione al Siracusa per violazioni amministrative. Inibito per sei mesi il presidente Ricci: la squadra scivola in fondo al girone C di Serie C, come cambia la classifica.
A cura di Vito Lamorte
Piove sul bagnato in casa Siracusa Calcio. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha sanzionato il club siciliano con sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, a seguito di violazioni di natura amministrativa. Una decisione che pesa come un macigno sulla classifica e sulle ambizioni di salvezza della formazione aretusea, già in difficoltà nel girone C di Serie C.

Il provvedimento arriva dopo il deferimento notificato lo scorso 30 dicembre, scaturito dalla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Secondo quanto emerso, al club sono state contestate responsabilità dirette e oggettive legate alle irregolarità amministrative riscontrate.

Non solo la penalizzazione in classifica: il presidente Alessandro Ricci è stato colpito da un’inibizione di sei mesi. Una doppia stangata che complica ulteriormente il quadro societario e sportivo.

Con i sei punti sottratti, il Siracusa precipita all’ultimo posto del raggruppamento con 17 punti, vedendo allontanarsi le dirette concorrenti per la permanenza in categoria.

Come cambia la classifica del girone C di Serie C

Con la nuova penalizzazione, la classifica del girone C della Serie C 2025-2026 cambia volto. Il Siracusa resta fanalino di coda a quota 17 punti, mentre nelle zone alte guidano Benevento e Catania. Da segnalare anche i 15 punti di penalizzazione inflitti al Trapani, altra squadra penalizzata nel corso della stagione.

Benevento 64 punti; Catania 59; Salernitana 50; Cosenza 47; Casertana 46; Crotone 44; Monopoli 43; Cerignola 42; Potenza 37; Casarano, Altamura 36; Sorrento 33; Atalanta U23 31; Picerno 29; *Trapani, Latina, Cavese 28; Giugliano 24; Foggia 22; *Siracusa 17.

*(Trapani 15 punti di penalizzazione Siracusa 6 punti di penalizzazione)

Calcio
Notizie
Serie C
champions
Calcio
