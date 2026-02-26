Siracusa penalizzato 6 punti per violazioni amministrative: come cambia la classifica del girone C di Serie C
Piove sul bagnato in casa Siracusa Calcio. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha sanzionato il club siciliano con sei punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso, a seguito di violazioni di natura amministrativa. Una decisione che pesa come un macigno sulla classifica e sulle ambizioni di salvezza della formazione aretusea, già in difficoltà nel girone C di Serie C.
Il provvedimento arriva dopo il deferimento notificato lo scorso 30 dicembre, scaturito dalla segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive. Secondo quanto emerso, al club sono state contestate responsabilità dirette e oggettive legate alle irregolarità amministrative riscontrate.
Non solo la penalizzazione in classifica: il presidente Alessandro Ricci è stato colpito da un’inibizione di sei mesi. Una doppia stangata che complica ulteriormente il quadro societario e sportivo.
Con i sei punti sottratti, il Siracusa precipita all’ultimo posto del raggruppamento con 17 punti, vedendo allontanarsi le dirette concorrenti per la permanenza in categoria.
Come cambia la classifica del girone C di Serie C
Con la nuova penalizzazione, la classifica del girone C della Serie C 2025-2026 cambia volto. Il Siracusa resta fanalino di coda a quota 17 punti, mentre nelle zone alte guidano Benevento e Catania. Da segnalare anche i 15 punti di penalizzazione inflitti al Trapani, altra squadra penalizzata nel corso della stagione.
Benevento 64 punti; Catania 59; Salernitana 50; Cosenza 47; Casertana 46; Crotone 44; Monopoli 43; Cerignola 42; Potenza 37; Casarano, Altamura 36; Sorrento 33; Atalanta U23 31; Picerno 29; *Trapani, Latina, Cavese 28; Giugliano 24; Foggia 22; *Siracusa 17.
*(Trapani 15 punti di penalizzazione Siracusa 6 punti di penalizzazione)