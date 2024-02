“Sinceramente” di Annalisa è già diventata un coro da stadio e il risultato è perfetto Annalisa si è presentata a Sanremo con il brano ‘Sinceramente’, che l’ha portata al terzo posto. Il suo pezzo ha ispirato i tifosi della Lazio, che hanno creato un coro basato sulle note di quella canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Al Festival di Sanremo non ha vinto, ha chiuso terza dietro Angelina Mango e Geolier, ma da oltre un anno in vetta alle classifiche musicali italiani c'è sempre o quasi Annalisa, cantante ligure che ha pubblicato un successo dietro l'altro. Impossibile non conoscere le sue canzoni che hanno fatto capolino anche negli stadi. Perché dopo i tifosi del Genoa che hanno usato la sua ‘Bellissima' nei mesi scorsi come base di un coro da stadio, ora sono stati quelli della Lazio a intonare un coro sulla base di ‘Sinceramente‘.

Circa un anno fa era ‘Bellissima‘ la canzone di Annalisa che sbancava nelle classifiche musicali. Annalisa è una cantante ligure, tifosa della Caracarese, club di dilettanti del quale è anche presidente onorario. I tifosi del Genoa presero come base quella canzone la utilizzarono per creare un coro con cui presero in giro l'altra squadra cittadina e cioè la Sampdoria, in una stagione in cui i Grifoni sono ritornati in Serie A e i blucerchiati sono finiti in Serie B, dopo un tribolatissimo campionato. ‘Bellissima' si è trasformato in ‘Fallitissima', con riferimento alle allora complicate condizioni societarie del club blucerchiato, e in un altro coro è arrivato è diventato ‘Ultimissima', riferito alla posizione in classifica.

A Sanremo Annalisa si è presentata con un altro brano di alto livello, un brano che è già da settimane tra i più ascoltati, e che ha ridato il sorriso alla trentottenne artista che sperava di ottenere il successo al Festival. "Sinceramente' sta ottenendo grande successo, che sarà anche internazionale perché è stato annunciato che presto verrà anche rilasciata una versione in lingua spagnola.

Quel brano ha ispirato i tifosi della Lazio che hanno deciso di utilizzarla come base di un coro durante la partita contro il Torino, recupero della 21ª giornata di Serie A. Coro che è stato intonato quando l'incontro è terminato e la squadra di Sarri ha avuto la certezza dei tre punti. Queste le parole del coretto basato su ‘Sinceramente' di Annalisa: "E avanti Lazio, Lazio, Lazio, parto anche se non so quando torno ma ho bisogno di tifare per te. Sto gridando, sto gridando. Ti sostengo e non farò mai un passo indietro. Di nuovo sopra a un treno". Parole che calzano a pennello con la base di ‘Sinceramente', e il video lo testimonia.