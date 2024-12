video suggerito

Simeone sorprende citando le sue tre squadre preferite: l’Inter supera il Manchester City Per Simeone l’Inter è la seconda miglior squadra d’Europa alle spalle del Liverpool: “Il lavoro di Inzaghi ha generato la capacità di competere nel migliore dei modi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'endorsement a Simone Inzaghi è di quelli importanti, che lusingherebbero chiunque. Diego Simeone ha spiazzato tutti quando citando le sue tre squadre preferite in Europa ha piazzato l'Inter al secondo posto, facendo un'analisi lucida e convinta delle ultime stagioni in cui i nerazzurri hanno raggiunto risultati importantissimi e riempito la cabina dei trofei con nuovi titoli.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Telemundo Deportes l'allenatore dell'Atletico Madrid non si è nascosto ripensando alla sua ex squadra che ancora adesso per lui resta una delle tre migliori al mondo. Un apprezzamento forse inaspettato, soprattutto perché arriva dopo le grandi lodi tessute per il Liverpool: dopo i Reds nella classifica del Cholo c'è proprio l'Inter.

L'apprezzamento di Simeone per l'Inter

Il gioco è cominciato quando il giornalista gli ha chiesto di stilare la classifica delle tre migliori squadre al mondo in questo momento. Simeone ha messo al primo posto il Liverpool senza ombra di dubbio, soprattutto per il grande lavoro portato avanti da Slot in questa stagione, ma subito dopo ha chitato l'Inter fra la sorpresa generale chiudendo poi con il Manchester City piazzato invece al terzo posto della sua personale top 3.

L'allenatore dell'Atletico è incantato dal lavoro portato avanti dal suo collega Inzaghi, verso il quale nutre una stima profondissima. Nella sua analisi infatti si è soffermato proprio sulle qualità del tecnico nerazzurro e sulla crescita che ha avuto nelle ultime stagioni: "È una squadra che ha tanti giocatori importanti. Il lavoro di Inzaghi ha generato la capacità di competere nel migliore dei modi, con un football pratico, dinamico e che lo ha rappresentato molto bene nelle ultime stagioni, arrivando alla finale di Champions League, vincendo lo Scudetto. Sono squadra, sono squadra!".