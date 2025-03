video suggerito

Simeone rientra nel tunnel prima della fine e poi torna in campo: Cholo in totale trance agonistica Simeone rientra nel tunnel prima del fischio finale di Real Madrid-Atletico e poi torna in campo: il Cholo è in totale trance agonistica, non riesce a fermarsi.

A cura di Vito Lamorte

Simeone rientra nel tunnel prima del triplice fischio di Real Madrid-Atletico e poi torna in campo: il Cholo è in totale trance agonistica nei minuti finali non riesce a fermarsi. L'allenatore argentino pensava che l'arbitro avesse fischiato la fine e mentre dava indicazioni si è incamminato verso gli spogliatoi: poco dopo è tornato perché ha capito che la partita era ancora in corso e aveva frainteso il fischio dell'arbitro con quello di un tifoso.

Il Cholo è stato molto presente in tutta la partita e ha aiutato i suoi ragazzi con indicazioni e dialoghi continui: un vero e proprio uomo in più per l'Atletì, che sente la partita e la vive insieme alla squadra.

Simeone: "Partita molto tattica, se prendi il 3-1 poi diventa difficile"

Diego Pablo Simeone ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid nella sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si è espresso così: "È stata una partita molto tattica, ognuno aspettava il suo momento. Hanno colpito molto bene nella loro prima azione, poi abbiamo avuto una grande reazione. La squadra ha iniziato a giocare e a far sentire che la partita cambiava: è venuto il golazo di Alvarez e la combinazione tra lui e Lino non andata in rete perché Valverde è arrivato prima. Siamo andati a riposo con un primo tempo buono. Abbiamo iniziato il secondo tempo nella stessa maniera avendo una bella occasione, poi loro hanno fatto un gran gol con Brahim su cui noi potevamo fare meglio. Ha portato la partita a questo scenario, che se prendi il 3-1 diventa difficile e se pareggi meglio. Abbiamo lasciato le 3 punte e dato più forza alla difesa con Le Normand. Abbiamo avuto l'occasione nel finale, che poteva cambiare le cose in vista di mercoledì".

L'allenatore dell'Atletì ha parlato della gestione della sua squadra: "Abbiamo esagerato il possesso di palla, negli ultimi metri abbiamo giocatori per andare uno contro uno e fare cross. La squadra ha gestito di gestire la palla, ma nel finale mi sarebbe piaciuto qualche rischi in più in avanti".