Brahim Diaz fa gioire il Real Madrid, Atletico battuto 2-1: Ancelotti vince il primo round con Simeone Il Real Madrid si è aggiudicato per 2-1 il derby d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico: decide una giocata di Brahim Diaz, Ancelotti vince il primo round con Simeone.

A cura di Vito Lamorte

Il Real Madrid si è aggiudicato per 2-1 il derby d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid. Carlo Ancelotti fa suo il primo round con Diego Pablo Simeone ma il match di ritorno del Metropolitano si preannuncia come una vera e propria battaglia. L'equilibrio è stato spezzato subito dalla grande giocata di Rodrygo ma l'Atletì non si è scomposto e grazie al meraviglioso gol di Alvarez ha rimesso tutto in equilibrio.

Poco prima dell'ora di gioco ci ha pensato Brahim Diaz a far gioire il Santiago Bernabeu.

Brahim Diaz stende l'Atletico:

Brahim Diaz che in area salta gli avversari come birilli e poi calcia ancora sul secondo palo e Oblak è di nuovo battuto

L'Arsenal dilaga col PSV, l'Aston Villa vince in casa del Club Brugge

Si sono disputate altre tre partite in questa prima serata di ottavi di Champions League: l'Arsenal ha asfaltato il PSV Eindhoven con un fragoroso 7-1 che ha visti protagonisti Odegaard e Merino mentre l'Aston Villa ha vinto 3-1 in casa del Club Brugge con i gol di Asensio e Bailey. Pareggio per 1-1 tra Borussia Dortmund e Lille: Haraldsson ha risposto ad Adeyemi.

Secondo quanto riporta Opta, l'Arsenal è la prima squadra nella storia della UEFA Champions League a segnare 7+ gol fuori casa in una partita della fase a eliminazione diretta.