Simeone impazzisce per il salvataggio di Gallagher all'ultimo secondo: è incontenibile a bordocampo Gallagher in campo salva due palloni importanti e Simeone non riesce a trattenersi nella sua area tecnica: esplode di gioia assieme a tutti i tifosi dell'Atletico Madrid.

A cura di Ada Cotugno

L'Atletico Madrid vola al primo posto della Liga e si gode il cammino in una grande stagione. La squadra di Simeone riesce a resistere fino alla fine contro l'Athletic Bilbao, nonostante qualche difficoltà negli ultimi minuti che poteva compromettere il risultato. Ma a salvare tutto ci pensa Conor Gallagher che anche durante il recupero ha ancora i polmoni e la lucidità per effettuare due salvataggi consecutivi pazzeschi che fanno impazzire il suo allenatore in panchina.

Simeone non si tira mai indietro e quando vede quello che combina l'inglese in campo perde tutto il controllo: il suo doppio intervento è stato troppo importante per i Colchoneros e per questo il tecnico si lascia andare a un'esultanza sfrenata a bordocampo assieme ai tifosi seduti nel settore alle sue spalle.

Simoene impazzisce per il tackle di Gallagher

Dopo la sconfitta del Real Madrid per l'Atletico era necessario vincere per allungare il passo e toccare la vetta. L'1-0 contro l'Athletic però ha permesso ai giocatori di stare sereni fio all'ultimo secondo perché l'insidia era dietro l'angolo: il rischio era quello di sperperare il vantaggio, ma Gallagher si è opposto a ogni pericolo degli avversari facendo due salvataggi importanti.

I tackel dell'inglese hanno mandato in visibilio non soltanto i tifosi, ma anche Simeone che all'interno della sua area tecnica è stato incontenibile. Mentre il suo giocatore in campo salvava il risultato l'allenatore è andato a festeggiare con i tifosi: urla, salti e ampi gesti di gioia assieme al suo assistente, il tutto immortalato dalle telecamere che hanno ripreso la scena di sfrenata felicità poco prima che l'arbitro fischiasse la fine della partita.

Una reazione diventata virale ma completamente giustificata perché l'Atletico è primo in classifica da solo a +2 sul Real (che ha ancora una partita da recuperare) ed è lanciatissimo verso la possibile vittoria del titolo che coronerebbe una stagione giocata ad altissima intensità.