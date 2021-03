Si ritira per assistere il fidanzato malato di cancro e lui le chiede di sposarlo in campo

E’ accaduto in Australia, subito dopo il fischio finale di Melbourne City-Peth Gory: Matt Stonham è entrato in campo e, inginocchiatosi, ha fatto la sua proposta di matrimonio a Rahli Dobson che aveva giocato la sua ultima partita in carriera. “Matt è stato operato di cancro al cervello, ma è sempre stato lui a darmi la forza di proseguire”