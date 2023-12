Serie B oggi in TV, dove vedere Sampdoria-Bari, Palermo-Cremonese e le altre partite: calendario e orari Il programma e gli orari del Boxing Day del campionato di Serie B 2023-2024, tutti in campo il 26 dicembre: dove vedere le partite in TV e in streaming, da Sampdoria-Bari a Palermo-Cremonese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

La Serie B non si ferma durante le festività e le squadre saranno tutte in campo per il Boxing Day del campionato cadetto il 26 dicembre. Quest’anno coincide con la diciannovesima giornata, con il programma che prevede partite molto importanti. Si parte con Reggiana-Catanzaro alle ore 12:30 e si chiude con Sampdoria-Bari alle 20:30.

Ad aprire la giornata sarà una sfida interessante come quella del Mapei Stadium tra la Reggiana di Nesta e il Catanzaro di Vivarini: calabresi in piena zona playoff mentre gli emiliani hanno bisogno di punti per uscire dalle zone basse della classifica. Alle ore 15 spicca Brescia-Parma, che al Rigamonti testeranno ancora una volta le loro ambizioni: i ducali sono primi e vogliono proseguire la loro marcia in testa alla classifica mentre la squadra di Maran proverà a tenere il trend positivo per consolidarsi in zona playoff. Il Venezia secondo in classifica sarà ospite della Feralpisalò mentre il Como, quarto in graduatoria, attende al Sinigaglia il Cosenza.

Sempre nel primo pomeriggio, di grande interesse Spezia-Modena, Ternana-Pisa, Lecco-Sudtirol e Ascoli-Cittadella. Alle ore 18 il Palermo riceve la Cremonese per un match molto importante in zona play-off: i rosanero di Corini potrebbero agganciare i grigiorossi di Stroppa al terzo posto.

Sarà il big match dal retrogusto di Serie A, per il blasone della due squadre e delle sue piazze, tra Sampdoria e Bari a chiudere il turno: sia Pirlo che Marino hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla zona playoff e giocarsi tutte le carte nella fase finale del torneo.

Partite Serie B, il calendario della 19ª giornata: gli orari TV

Si parte con Reggiana-Catanzaro nel lunch match e poi il 19° turno va avanti con Brescia-Parma, Spezia-Modena, Feralpisalò-Venezia, Ternana-Pisa, Lecco-Sudtirol, Como-Cosenza e Ascoli-Cittadella alle ore 15:00. Alle ore 18.30 il Palermo riceve la Cremonese per un scontro da alta classifica e, per chiudere in bellezza, il posticipo sarà Sampdoria-Bari.

Reggiana-Catanzaro, ore 12:30

Brescia-Parma, ore 15:00

Spezia-Modena, ore 15:00

Feralpisalò-Venezia, ore 15:00

Ternana-Pisa, ore 15:00

Lecco-Sudtirol, ore 15:00

Como-Cosenza, ore 15:00

Ascoli-Cittadella, ore 15:00

Palermo-Cremonese, ore 18:00

Sampdoria-Bari, ore 20:30

Sampdoria-Bari su in TV su Sky: dove vederla in diretta e streaming

Il Boxing Day in salsa italiana si chiude alle ore 20:30 con la sfida dello stadio Luigi Ferraris tra Sampdoria e Bari. Il match si potrà vedere in diretta TV e streaming su DAZN su Sky, sui canali 201, 202 e 251.

Per vedere il match in streaming con Sky si può usufruire del servizio Sky Go, con Dazn basterà scaricare e inserire le credenziali sul dispositivo mobile che si intende utilizzare, e poi c'è la piattaforma NOW, acquisendo il Ticket Sport.

Palermo-Cremonese, dove vederla: diretta TV e streaming su Dazn

Quello che si giocherà allo stadio Renzo Barbera tra Palermo e Cremonese è il big match della 19a giornata di Serie B 2022-2023. Dove vedere la sfida dal sapore di Serie A in TV? La partita sarà trasmessa in TV da Sky Sport, canali 201, 202 e 251, e si potrà seguire in televisione anche su DAZN.

La gara in streaming si può seguire con Sky-Go e Dazn per gli abbonati, su NOW per vedere il singolo evento