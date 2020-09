Dopo il pareggio nell'anticipo di ieri tra Monza e Spal, la prima giornata del campionato di Serie B ha offerto nuovi spunti interessanti e diverse emozioni con le altre gare giocate in questo pomeriggio. Tra queste anche quella del ‘Rigamonti' di Brescia, dove i padroni di casa del neo tecnico Gigi Delneri non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 con l'Ascoli, dopo il vantaggio lampo dei marchigiani con Cavion e il pareggio alla mezz'ora di Antonio Donnarumma. Molto atteso era anche lo scontro tra Frosinone ed Empoli: due squadre che puntano alla promozione. Allo ‘Stirpe' ha avuto la meglio la formazione toscana, capace di piegare la resistenza della squadra di Nesta e vincere con le reti di Moreo e La Mantia. Il nuovo Lecce di Corini si è invece fatto fermare in casa dal Pordenone, così come il Pescara che in casa anche lui non è riuscito a schiodare lo 0-0 contro il Chievo.

Non basta Menez alla Reggina

La prima giornata di Serie B è stata dunque caratterizzata dai molti pareggi. A Cosenza è terminata 0-0 anche la sfida tra la squadra di Roberto Occhiuzzi e la Virtus Entella, mentre non è bastato il primo gol in maglia amaranto di Jeremy Menez per permettere alla Reggina di vincere il derby del Sud con la Salernitana: abile a rispondere subito al francese con la rete di Casasola. In questi minuti si sta intanto giocando il derby veneto tra Venezia e Vicenza, mentre domani chiuderanno la prima giornata del campionato cadetto le sfide tra Cremonese e Cittadella e quella di Reggio Emilia tra la neopromossa Reggiana e il Pisa.