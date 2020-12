Domenica 27 dicembre, le partite di calcio in TV. Il palinsesto è dedicato al campionato cadetto con la massima serie che riposa. Un programma ricchissimo in cui scendono in campo tutte le squadre per il 15° turno di Serie B, dipanate in partite suddivise in 4 slot orari. Si inizia nel lunch time alle 12.30, poi alle 15 ben sette partite in contemporanea per finire con due posticipi serali. Il primo alle 18.00 il secondo alle 21.00

Le partite di Serie B

Per il 15° turno di campionato, domenica 27 dicembre scenderanno tutte le squadre in campo. Ultimi 90 minuti del 2020 in cui il palinsesto vede alle 12.30 aprire la sfida con il match Reggiana-Reggina. Poi alle 15, sette partite in contemporanea: Ascoli-Spal, Chievo-Cittadella, Cosenza-Pisa, Entella-Pescara, Frosinone-Pordenone, Lecce-L.R. Vicenza e Venezia-Salernitana. Quindi alle 18.00 in campo Brescia ed Empoli e alle 21.00 il Monza di Boateng sarà ospite della Cremonese

Venezia-Salernitana in diretta Tv, dove vederla

La copertura TV delle partite del 15° turno di Serie B di domenica 27 dicembre 2020. Tutte le partite saranno coperte da DAZN che detiene i diritti televisivi del campionato cadetto 2020/2021 con una eccezione. La capolista Salernitana, impegnata nella difficile trasferta di Venezia sarà visibile solamente per chi è abbonato al servizio DAZN. La partita delle 15.00 tra Lecce e Vicenza avrà una copertura televisiva anche in chiaro con Rai Sport che la trasmetterà in diretta e visibile anche per chi non ha alcun abbonamento. In streaming, chi vuole seguire le partite può farlo scaricando l'apposita applicazione DAZN per pc e devices mentre Lecce-Vicenza sarà visibile, sempre per tutti, collegandosi al portale online Rai.

Serie B in TV oggi e stasera Domenica 27 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV Domenica 27 dicembre: