Sabato 16 gennaio 2021, le partite di calcio in TV. Il weekend calcistico si è aperto con il derby di Roma ma il 18° turno della Serie A 2020/2021 entra nel vivo con tre gare importanti per la zona salvezza: apre il sabato pomeriggio Bologna-Verona, Torino-Spezia e Sampdoria Udinese. Oltre alle partite importanti per la lotta per non retrocedere del massimo campionato ci sono cinque gare di Serie B, dove spiccano Reggina-Lecce e Monza-Cosenza; si gioca in Premier League, in Ligue 1 e Bundesliga. Tutte le informazioni sugli appuntamenti calcistici in programma oggi.

Dove vedere Sampdoria-Udinese in tv

Sampdoria-Udinese si gioca oggi 16 gennaio 2021 allo stadio Luigi Ferraris di Genova con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso da DAZN e sarà visibile per i clienti della piattaforma in possesso di smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti gli apparecchi collegati a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Gli utenti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN potranno gustarsi la gara anche sul canale satellitare DAZN1, ovvero il canale 209, mentre i clienti che hanno sottoscritto anche un abbonamento Sky potranno seguire la gara in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

Torino-Spezia in diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Spezia si giocherà oggi allo stadio Olimpico Grande Torino con calcio d'inizio fissato per le ore 18.00. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251). La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go e con Now Tv. Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Luca Pellegrini.

Bologna-Hellas Verona dove vederla in tv

Sarà Bologna-Verona ad aprire le gare del sabato pomeriggio per la Serie A. Gara che sarà visibile in diretta TV su Sky, canali Sky Sport Serie A (202 del satellite) e Sky Sport HD (canale 251); e in streaming con Sky-Go e Now Tv. Telecronaca di Andrea Marinozzi e commento di Giancarlo Marocchi.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 16 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 16 gennaio: