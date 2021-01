Domenica 10 gennaio, le partite di calcio in TV. Ricco il programma delle sfide valide per la 17a giornata di Serie A. Si parte alle ore 12.30 con il big match tra la Roma e l'Inter, con a seguire le tre gare delle 15 Parma-Lazio, Udinese-Napoli e Verona Crotone. Alle 18 il Cagliari fa visita alla Fiorentina, mentre a chiudere la giornata il confronto dell'Allianz Stadium tra la Juventus e il Sassuolo. A completare il programma anche match di Liga e Bundesliga. Ecco tutte le info per vedere le partite in TV e diretta streaming su Sky e DAZN.

Roma-Inter, dove vederla in TV

Roma-Inter sarà trasmessa su DAZN. Il big match in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 12.30, sarà visibile sulle Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming. Il confronto tra la squadra di Fonseca e quella di Conte sarà trasmessa anche su Sky, sul canale DAZN1 (209) per gli abbonati all'emittente satellitare che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN. Roma-Inter in diretta streaming si potrà seguire anche su dispositivi portatili e computer, collegandosi all'app di DAZN attraverso una buona occasione

Juventus-Sassuolo in TV, dove vedere il posticipo

La partita tra Juventus e Sassuolo sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky. Sfida d'alta classifica in programma alle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino tra la formazione di Pirlo e quella di De Zerbi che sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (canale 201, 202, 251 dell'emittente satellitare, 472, 473, 482, 483 del digitale terrestre). Juve-Sassuolo sarà trasmessa in streaming grazie all'app SkyGo, utilizzabile in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma satellitare. I possessori di Smart TV potranno anche seguire il match sfruttando il servizio on-demand live di Now TV.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 10 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 10 gennaio: