Mercoledì 6 gennaio 2021, le partite di calcio in TV. Il campionato di Serie A torna in campo pochi giorni dopo il primo impegno in seguito allo stop per le feste natalizie e sarà impegnato nella 16ª giornata del girone di andata. Ad aprire il palinsesto delle gare in programma è Cagliari-Benevento nel lunch match (ore 12.30) e sono ben 7 gli incontri previsti per il pomeriggio: il campo principale sarà quello di Genova, dove l'Inter affronterà la Sampdoria; e completano il quadro Atalanta-Parma, Bologna-Udinese, Lazio-Fiorentina, Crotone-Roma, Sassuolo-Genoa e Torino-Verona. Alle ore 18.00 il Napoli ospiterà lo Spezia allo stadio Maradona mentre alle 20.45, per chiudere alla grande il programma dell'Epifania, ci sarà il big match tra Milan e Juventus.

Oltre alle gare del torneo italiano gli appassionati possono gustarsi gli appuntamenti con la Liga, in campo il Barcellona; la Ligue 1, c'è il PSG di Kylian Mbappé; e la Copa Libertadores, giunta alle semifinali.

Sampdoria-Inter dove vederla

Alle ore 15 l'Inter scenderà in campo a Genova contro la Sampdoria. La partita di Marassi verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro e in esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251). Sarà possibile assistere all'incontro anche in diretta streaming, collegandosi alla piattaforma Sky Go oppure al sito di Now Tv, che offre il servizio a pagamento anche del singolo evento.

Dove vedere Milan-Juve in TV

Milan-Juventus è il big match delle ore 20.45 che chiude il 16° turno del campionato di Serie A. Dove è possibile vederla? La gara dello stadio Meazza di Milano verrà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport HD 252. La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming sull'app di Sky-Go, sia su dispositivi abituali fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook e tablet). Si può vedere la partita di Milano anche collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Partite Serie A su Sky e DAZN oggi e stasera mercoledì 6 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 6 gennaio: