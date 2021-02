Sabato 20 febbraio, le partite di calcio in TV. In programma tre anticipi della 23a giornata di Serie A. Si parte con Lazio-Sampdoria in orario alle 15 allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Inzaghi reduce dal ko contro l’Inter vuole riprendere la sua corsa verso la zona Champions, contro i blucerchiati che hanno battuto la Fiorentina. Alle 18 il Genoa vuole allungare la sua striscia di risultati utili contro il Verona che si è risollevato grazie al successo sul Parma. In chiusura derby emiliano tra il Sassuolo e il Bologna, separate in classifica da 10 punti. Ecco dove vedere queste partite e quelle di Serie B, Premier, Liga, Bundesliga in programma in TV e in diretta streaming tra Sky e DAZN.

Dove vedere Lazio-Sampdoria in TV e streaming

Lazio-Sampdoria sarà trasmessa in TV su Sky. Fischio d'inizio alle ore 15 allo stadio Olimpico di Roma per il primo anticipo del sabato della 23a giornata di Serie A. La partita tra la squadra di Inzaghi e quella di Ranieri sarà visibile sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 (202, 251 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire Lazio-Samp anche in streaming, sfruttando una buona connessione a internet, su dispositivi portatili e computer grazie all'app SkyGo, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Possibile acquistare anche il singolo tagliando del match su Smart TV attraverso la piattaforma live on-demand NOW TV.

Sassuolo-Bologna su DAZN, gli orari

Sassuolo-Bologna sarà trasmesso in TV su DAZN. Il derby emiliano che chiude il programma degli anticipi del sabato della 23a giornata di Serie A si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia a partire dalle 20.45. Il confronto tra gli uomini di De Zerbi e quelli di Mihajlovic sarà visibile sulle Smart TV, collegandosi all'app della piattaforma streaming. La stessa permetterà di seguire la partita anche su dispositivi portatili e computer, sfruttando una connessione a internet. Sassuolo-Bologna sarà visibile anche su Sky, sul canale DAZN1 (209), per chi ha aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati all'emittente satellitare però non potranno seguire il confronto su SkyGo.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 20 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 20 febbraio: