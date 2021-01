Domenica 3 gennaio, le partite di calcio in TV. Il campionato di Serie A ritorna dopo la pausa natalizia, si gioca la 15sima giornata del girone di andata. Ad aprire il palinsesto delle gare in programma è Inter-Crotone (ore 12.30): toccherà alle squadre di Conte e Stroppa il fischio d'inizio della prima sfida del 2021. Ben 7 gli incontri previsti per il pomeriggio, ore 15: riflettori puntati anzitutto su Roma-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Cagliari-Napoli, match che possono ridisegnare i rapporti di forza in classifica tra zona Champions e possibilità d'inserirsi nella lotta scudetto. Genoa-Lazio, Fiorentina-Bologna e Spezia-Verona completano il quadro. Alle ore 18 e alle 20.45 il calendario propone le gare di Milan e Juventus: rossoneri in trasferta al "Vigorito" contro il Benevento di Pippo Inzaghi (per anni attaccante del ‘diavolo') mentre i bianconeri ospitano l'Udinese all'Allianz Stadium.

Inter-Crotone dove vederla

Inter-Crotone aprirà la giornata di campionato alle 12.30. Le squadre scenderanno a San Siro per la prima partita di Serie A del 2021: il lunch match non sarà trasmesso su DAZN, contrariamente alla suddivisione classica delle partite del campionato in tv, ma andrà in onda su Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. L'incontro sarà accessibile anche in diretta streaming su Sky Go, per gli abbonati Sky che hanno abilitato il servizio, e Now Tv.

Benevento-Milan: dove vederla in TV

Alle ore 18 il Milan capolista scende in campo a Benevento. La partita verrà trasmessa in diretta TV, in chiaro e in esclusiva per abbonati sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251). Sarà possibile assistere all'incontro anche in diretta streaming, collegandosi – attraverso il consueto uso di dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (smartphone, notebook, tablet) – alla piattaforma Sky Go oppure al sito di Now Tv, che offre il servizio a pagamento anche del singolo evento.

Dove vedere Juventus-Udinese in TV

Juventus-Udinese è la partita delle ore 20.45 che chiude la 15sima giornata del campionato di Serie A. Dove è possibile vederla? La partite rientro nel novero delle gare trasmesse da DAZN in diretta streaming. Per assistere al match in tv lo si potrà fare in due modi: collegando la Smart Tv alla piattaforma del network attraverso la app; oppure sintonizzandosi sul canale 209 di Sky (DAZN 1) visibile per quegli abbonati che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Serie A in TV oggi e stasera domenica 3 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 3 gennaio: