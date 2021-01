Il ritorno dei tifosi allo stadio è da sempre uno dei temi e più caldi e cari al mondo del calcio. Nessuno quasi più ne parla, ma le partite senza pubblico non sono e non saranno mai un elemento cui si riuscirà ad abituarsi anche perché la presenza negli stadi da parte dei tifosi è da sempre parte integrante all'evento. In Italia non si assiste più ad una gara dallo scorso marzo e, al di là di qualche tentativo, la situazione resta ancora invariata, seguendo i protocolli di sicurezza sanitaria imposti dalle autorità. E così, in tutta Europa dove l'accesso è stato consentito solamente in minima percentuale e senza continuità, sottostando alle curve dei contagi.

Adesso che però il 2021 si è aperto all'insegna del vaccino anti coronavirus, l'argomento ritorna prepotentemente sul tavolo delle discussioni e a rilanciarne la priorità ci ha pensato il Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino che ha evidenziato la necessità di rivedere la presenza del pubblico allo stadio.

Senza fretta, sottostando alle direttive e ai protocolli ma smuovendo una situazione che ha denunciato essere statica da diversi mesi, senza che il Governo abbia mai preso seriamente in considerazione la situazione: "Abbia presentato già alcuni mesi fa un lavoro di 300 pagine per poter portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico con una proposta su circa il 20-30 per cento della capienza degli impianti, Ma non abbiamo mai avuto neanche una chiamata, un'interlocuzione diretta"

Adesso Dal Pino propone una soluzione diversa. Quale? Fare entrare allo stadio i tifosi che si vaccineranno: "Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati. Non possiamo fare altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie a protezione del nostro pubblico e dei cittadini" ha proseguito il presidente della Lega Serie A auspicando però, che qualcosa si sblocchi in tempi brevi. Mancano tempistiche, procedure, garanzie. Ma il sasso è stato rilanciato.