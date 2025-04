video suggerito

Serie A, anticipi e posticipi della 36ª giornata di campionato: quando giocheranno Napoli e Inter Inter e Napoli non scenderanno in campo in contemporanea per la 36ª giornata. Lazio-Juve in campo sabato pomeriggio, chiude la giornata di campionato Atalanta-Roma.

A cura di Ada Cotugno

Mancano poche giornate alla fine del campionato e si sta definendo anche il calendario per gli ultimi incontri di questa stagione. Dopo l'assemblea di Lega il presidente della Serie A Ezio Maria Simonelli ha comunicato il programma degli anticipi e dei posticipi della 36ª giornata, la terzultima del nostro campionato. Gli occhi sono chiaramente puntati sul percorso di Napoli e Inter, prima e seconda della classifica separate da appena tre punti: le due rivali per lo Scudetto scenderanno in campo nella stessa giornata, domenica 11 maggio, ma in due slot orari differenti.

Prima toccherà ai nerazzurri in casa del Torino alle ore 18:00, poi alle 20:45 gli uomini di Conte ospiteranno il Genoa. Uno dei big match della giornata tra Lazio e Juve, valido per la lotta all'Europa, si giocherà invece di sabato pomeriggio all'Olimpico. L'anticipo del venerdì sarà Milan-Bologna, una scelta quasi obbligata vista la finale di Coppa Italia che si terrà appena tre giorni dopo proprio fra le stesse due squadre. A chiudere la 36ª giornata invece ci saranno due partite, ossia Venezia-Fiorentina di lunedì pomeriggio e il secondo big match, quello fra Atalanta e Roma che si disputerà invece nell'orario serale.

Inter e Napoli in campo domenica

Non ci sarà ancora il criterio della contemporaneità per Inter e Napoli, le due squadre impegnate nella lotta al titolo in Serie A. Per la 36ª giornata i primi a scendere in campo saranno i nerazzurri, impegnati domenica 11 maggio alle ore 18:00 in casa del Torino. I partenopei scenderanno in campo conoscendo già il risultato della rivale: Napoli-Genoa infatti si giocherà sempre di domenica, ma alle 20:45.

Il calendario della 36ª giornata

Venerdì 9 maggio

ore 20:45 Milan-Bologna

Sabato 10 maggio

ore 15:00 Como-Cagliari

Ore 18:00 Lazio-Juventus

Ore 20:45 Empoli-Parma

Domenica 11 maggio

ore 12:30 Udinese-Monza

ore 15:00 Verona-Lecce

Ore 18:00 Torino-Inter

Ore 20:45 Napoli-Genoa

Lunedì 12 maggio

ore 18:30 Venezia-Fiorentina

Ore 20:45 Atalanta-Roma.