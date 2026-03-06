Serie A
Serie A: anticipi e posticipi della 31ª giornata: Inter-Roma a Pasqua, Napoli-Milan a Pasquetta

La 31ª giornata di Serie A si svilupperà il 4, 5 e 6 aprile. Inter-Roma sarà il posticipo che si giocherà la domenica di Pasqua. A Pasquetta in campo Juventus-Genoa e Napoli-Milan.
A cura di Alessio Morra
La Lega Serie A ha reso noti gli orari e soprattutto le date delle partite che si disputeranno nel weekend di Pasqua. E c'è qualche sorpresa. Perché si disputeranno quattro partite al Sabato Santo, tre nel giorno di Pasqua, in serata ci sarà Inter-Roma, e altre tre a Pasquetta. Il programma si chiuderà con Napoli-Milan. A Pasquetta la Serie A ha giocato spesso, mentre a Pasqua dal 1979 a oggi ha visto partite solo in tre occasioni, l'ultima un anno fa, quando l'Inter perse una partita di capitale importanza a Bologna, nella lotta scudetto con il Napoli.

Inter-Roma la sera di Pasqua

Gli appassionati, anzi i tifosi di calcio tengono a mente ogni tipo di data. Ci sono delle settimane però in cui l'attenzione è ulteriore. Perché tocca organizzarsi bene e per chi ha il pallone al primo o al secondo posto c'è una Pasqua calcistica. Inter-Roma si giocherà domenica 5 aprile, calcio d'inizio alle ore 20:45. In precedenza si giocheranno Cremonese-Bologna (alle ore 15) e Pisa-Torino (alle 18).

Date e orari del turno di campionato di Pasqua

Napoli-Milan si gioca a Pasquetta

A Pasquetta invece scenderanno in campo la Juventus con il Genoa, alle ore 18. Poi toccherà a Napoli-Milan, l'incontro che porrà fine alla 31ª giornata. Mentre nel pomeriggio, alle ore 15, si giocherà la partita tra l'Udinese e il Como.

Calendario, date e orari della 31ª giornata di Serie A

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45

