Serie A, anticipi e posticipi dalla 28ª alla 30ª giornata: 5 partite a Pasquetta, in campo Inter e Roma La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi dalla 28ª alla 30ª giornata del campionato 2023/2024: tutta la programmazione Dazn-Sky.

A cura di Vito Lamorte

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi dalla 28ª alla 30ª giornata del campionato 2023/2024. L'ultimo di questi turni è quello che riguarda il weekend di Pasqua. In mezzo a queste tre giornate ci sarà la sosta per l'impegno della Nazionale di Luciano Spalletti per due amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador. Per questo motivo la ventinovesima giornata si chiude di domenica per via la trentesima si apre direttamente il sabato di Pasqua.

I big match per la zona alta della classifica da segnare sul calendario: Juventus-Atalanta si gioca domenica 10 marzo alle ore 18:00, Inter-Napoli in campo domenica 17 marzo alle ore 20:45, Napoli-Atalanta (ore 12:30), Lazio-Juventus (ore 18:00) e Fiorentina-Milan (ore 20:45) si giocheranno sabato 30 marzo.

Questo il programma completo degli anticipi e posticipi di Serie A dalla 28ª alla 30ª.

28ª GIORNATA

Venerdì 8 marzo ore 20.45 Napoli-Torino DAZN/Sky

Sabato 9 marzo ore 15 Cagliari-Salernitana, Sassuolo-Frosinone DAZN

Ore 18 Bologna-Inter DAZN

Ore 20:45 Genoa-Monza Dazn/Sky

Domenica 10 marzo ore 12.30 Lecce-Verona Dazn/SKy

Ore 15:00 Milan-Empoli DAZN

Ore 18:00 Juventus-Atalanta DAZN

Ore 20:45 Fiorentina-Roma DAZN

Lunedì 11 marzo ore 20:45 Lazio-Udinese DAZN

29ª GIORNATA

Venerdì 15 marzo ore 20:45 Empoli-Bologna DAZN/SKY

Sabato 16 marzo ore 15 Monza-Cagliari e Udinese-Torino DAZN

Ore 18 Salernitana-Lecce DAZN

Ore 20:45 Frosinone-Lazio DAZN/SKY

Domenica 17 marzo ore 12.30 Juventus-Genoa DAZN/SKY

Ore 15 Verona-Milan DAZN

Ore 18 Roma-Sassuolo e Atalanta-Fiorentina DAZN

Ore 20:45 Inter-Napoli DAZN

30ª GIORNATA

Sabato 30 marzo ore 12:30 Napoli-Atalanta DAZN

Ore 15:00 Cagliari-Verona DAZN/SKY e Torino-Monza DAZN

Ore 18:00 Lazio-Juventus DAZN

Ore 20:45 Fiorentina-Milan DAZN/SKY

Lunedì 1 aprile ore 12:30 Bologna-Salernitana DAZN/SKY

Ore 15 Genoa-Frosinone e Sassuolo-Udinese DAZN

Ore 18 Lecce-Roma DAZN

Ore 20:45 Inter-Empoli DAZN