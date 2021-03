"Ci ha perso Cris e ci ha perso il Madrid. Io non l’avrei lasciato partire perché è uno dei migliori e ci avrebbe aiutato a vincere". Sergio Ramos rimpiange i tempi in cui era compagno di Cristiano Ronaldo e bacchetta il Real Madrid per averlo lasciato andare ormai tre stagioni fa. Nel corso di un’intervista con lo streamer spagnolo Ibai Llanos, il capitano della Casa Blanca ha affrontato diversi argomenti nel corso di questa chiacchierata e si è soffermato anche sul suo ex compagno. Nelle scorse ore le polemiche sulle prestazioni del fuoriclasse portoghese avrebbero aperto ad un possibile addio alla Juventus a fine anno: secondo il conduttore del programma El Chiringuito Josep Pedrerol, molto vicino alle vicende del Real, Jorge Mendes avrebbe sondato il terreno con il club della capitale spagnola per il ritorno di CR7 a Madrid.

Ramos è fuori dalla metà di gennaio e sta recuperando più velocemente del previsto: il calciatore andaluso ha messo nel mirino l’ottavo di ritorno di Champions League contro l'Atalanta e spera di essere a disposizione per la sfida contro la squadra di Gasperini di martedì: "L’idea è di esserci con l’Atalanta. È da qualche giorno che mi alleno con il gruppo. Voglio godermi il rientro con l’Elche e poi mi piacerebbe esserci con l’Atalanta. Siamo ancora vivi in Champions. Abbiamo fatto una buona partita ma bisogna stare attenti perché l’Atalanta non ha nulla da perdere".

Sull'eliminazione dalla Champions League del Barcellona per mano del PSG Ramos non ha nascosto la sua soddisfazione mentre è rimasto deluso da quella del Siviglia: “Sono un grande amante del calcio e ho visto la partita del Barcellona ieri. Sentimentalmente, mi ha preoccupato l’eliminazione del Siviglia, un club che porto dentro al mio cuore. Non si meritavano di essere eliminati. Tutto il contrario il Barcellona. La soddisfazione aumenta quando vedi un rivale diretto perdere. Il PSG mi interessa di meno. Il nostro rivale da battere sempre è il Barcellona”.

Potrebbero far discutere, invece, le parole che ha utilizzato Sergio Ramos in sede di presentazione del documentario su Amazon, che alla domanda su un possibile arrivo di Lionel Messi al Real Madrid ha risposto: "Lo accetterei al 100%. Senza dubbi. Anzi (ride), lo inviterei anche a casa mia per aiutarlo. Io invece… Beh, io al Barcellona non andrei mai. Neanche per 50 o 70 milioni all'anno. Ci sono cose che i soldi non comprano".