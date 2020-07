Il Real Madrid ha vinto la Liga, giovedì scorso, per la 34esima volta. Il successo è stato festeggiato dai calciatori e da Zidane in campo, dopo il 2-1 al Villarreal, ma non c'è stato il classico bagno di folla. In Spagna la situazione per Coronavirus è ancora molto delicata. E a chi ha sofferto per la pandemia ha voluto dedicare il titolo capitan Sergio Ramos, che è stato autore di un bel gesto e in un momento di gioia ha pensato a chi invece ha vissuto enormi difficoltà.

La dedica di Sergio Ramos dopo la vittoria della Liga

Da Valdebebas il ‘Gran Capitan' ha preso la parola in occasione della festa organizzata per il successo nella Liga 2020, trentaquattresimo titolo vinto in patria dal Real, che non vinceva da tre anni. E Ramos ha voluto ricordare chi ha vissuto momenti difficili e delicati durante la pandemia e lo ha dedicato anche a tutti coloro che si sono spesi per far tornare il calcio:

Oggi è un giorno per ricordare le persone che hanno avuto difficoltà a causa della pandemia. Speriamo che la Liga serva a rallegrarli un pò. Dobbiamo anche ricordare le persone che hanno reso possibile il ritorno del calcio ed è qualcosa per cui la gente ci ringrazia. I nostri tifosi sono stati esemplari nei comportamenti. Questa Liga ci è costata tanti sacrifici. Non dobbiamo mai stancarci di vincere e continueremo a farlo.

Il Real ora pensa alla Champions

Il Real Madrid quando il campionato è ripartito ha cambiato marcia e ha dato la paga a un Barcellona piegato anche da tanti problemi interni. Zidane ha vinto tutte le dieci partite disputate e lo ha fatto anche con l'aiuto delle stelle Sergio Ramos e Benzema. E ora i blancos sognano il colpaccio in Champions, affronteranno il Manchester City nell'ottavo di ritorno (all'andata in casa hanno perso 2-1).