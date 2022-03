Sergio Ramos e PSG possono dirsi addio già la prossima estate: “È deluso e frustrato” Sergio Ramos e il Paris Saint-Germain potrebbero separarsi la prossima estate: nel futuro del difensore spagnolo c’è la Major League Soccer.

A cura di Vito Lamorte

Le strade di Sergio Ramos e del Paris Saint-Germain potrebbero separarsi presto. Il difensore spagnolo era arrivato nella faraonica campagna acquisti del club francese per contribuire a dare una mentalità vincente ad una società che sta cercando il salto di qualità soprattutto a livello continentale ma i risultati, almeno finora, sono stati ampiamente sotto le attese.

L'ex capitano del Real ha totalizzato 5 gare tra Ligue 1 e Coupe de France per un totale di 283 minuti: un bottino molto inferiore alle attese e un apporto che ha deluso la società. Il campione ormai 35enne, arrivato al Paris Saint-Germain la scorsa estate a parametro zero, potrebbero non rientrare più tra i piani già fra qualche mese e le porte sarebbero apertissime per un'eventuale cessione.

Tra Sergio Ramos e il PSG non sembra essere scattata la scintilla: l'ex difensore del Real Madrid è stato tormentato dai guai fisici e potrebbe lasciare la Ligue 1 già a fine stagione. La destinazione? Nelle scorse ore si è parlato molto di un possibile approdo in Major League Soccer e ci sarebbero su di lui le sirene dei Los Angeles Galaxy. Il club californiano avrebbe manifestato il proprio interesse nei confronti dell'esperto difensore spagnolo in vista del 2022-23 e questa ipotesi sembra prendere sempre più corpo.

Di questa vicenda aveva parlato anche Mauricio Pochettino nel corso della conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Saint-Etienne: "Soffre più di tutti, è deluso e frustrato. Stiamo cercando di aiutarlo in tutti i modi, lo staff medico sta facendo di tutto e noi gli diamo supporto morale. Speriamo torni a fare il prima possibile quello che ama".

Il PSG vorrebbe liberarsi del suo alto ingaggio e l'interessamento del club statunitense sembra arrivare nel momento esatto per tutti: i parigini stanno lavorando con tutti i loro mezzi per cercare di trattenere Kylian Mbappé, proveranno a piazzare qualche altro colpo in entrata (si parla sempre più insistentemente di Pogba a parametro zero) e un'uscita come quella di Sergio Ramos sarebbe molto gradita ai vertici del club.