Dalla conferenza stampa fantasma alla rissa. Sérgio Conceição è stato autore di una vera e propria impresa dopo aver eliminato la Juventus e qualificando il suo Porto ai quarti di finale della Champions League 2020-2021 ma dopo il match di Torino si ritrovò da solo in sala stampa e senza domande. Un momento a dir poco imbarazzante ma stasera è stato lui il protagonista di un episodio non proprio piacevole. Il tecnico dei Dragoes è rimasto coinvolto in una discussione piuttosto vivace con il Portimonense, Paulo Sérgio, che stava per sfociare in altro se non fossero intervenuti i membri dei due staff.

Durante la partita di questa sera il secondo gol del Porto ha causato momenti di tensione tra le due panchine e ha portato all'espulsione sia di Sérgio Conceição che di Paulo Sérgio. Dopo i cartellini rossi la discussione è proseguita e gli spiriti erano caldissimi vicino al tunnel: il tecnico dei Dragoes si è rivolto ripetutamente all'avversario chiamandolo "pagliaccio". Nella controversia sono intervenuti anche i giocatori in campo, con il portiere Marchesín e un altro giocatore del Portimonense sanzionati con il cartellino giallo per il loro comportamento.

A scatenare il diverbio e tutto il resto, come detto, è stata la rete dell'eroe di Torino Sérgio Oliveira, che ha riportato in vantaggio il Porto e ha surriscaldato definitivamente gli animi della partita di Portimão: l'arbitro Rui Costa ha espulso i tecnici e successivamente i due sono quasi arrivati alle mani. L'allenatore del Portimonense è entrato nel tunnel che porta agli spogliatoi e ha aspettato Conceição: il tecnico del Porto è stato afferrato da Sérgio Oliveira e dopo un lungo colloquio si è calmato restando nei pressi del tunnel con dei collaboratori.

Diversi giocatori e componenti delle due panchine sono rimasti vicino all'ingresso al tunnel degli spogliatoi ma dopo la ripresa del gioco ordinata dall'arbitro la situazione è rientrata. Un momento a dir poco surreale per un campionato importante come quello portoghese.