video suggerito

Semenyo inventa un nuovo modo di tirare i rigori: il portiere è disorientato e protesta, tutto regolare Antoine Semenyo inventa un nuovo modo di tirare i rigori durante la gara di FA Cup tra Bournemouth ed Everton: l’attaccante ghanese ha portato in vantaggio la sua squadra con un tiro dagli undici metri che ha spiazzato tutti, sia in campo che fuori. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antoine Semenyo inventa un nuovo modo di tirare i rigori durante la gara di FA Cup tra Bournemouth ed Everton. L'attaccante ghanese ha portato in vantaggio la sua squadra con un tiro dagli undici metri che ha spiazzato tutti, sia in campo che fuori. Un modo di calciare che non si è visto spesso sui campi pro e che ha lasciato tutti molto perplessi, con il portiere avversario che ha protestato con l'arbitro per questo modo di calciare.

Il numero 24 della squadra di Andoni Iraola si è voltato di spalle alla porta e ha iniziato a camminare verso il centro del campo: quando l'arbitro ha fischiato si è girato ed è scattato per andare a calciare verso la porta. Il suo tiro potente è finito in rete e ha aperto la strada per la vittoria.

Semenyo inventa un nuovo modo di tirare i rigori: il portiere è disorientato

Antoine Semenyo ha calciato il suo calcio di rigore in maniera insolita e ha spiazzato tutti, sia in campo che fuori: l'attaccante del Bournemouth si è allontanato dal pallone con lo sguardo verso il centrocampo, poi quando l'arbitro ha fischiato si è voltato di scatto ed è corso per tirare il rigore.

Leggi anche Carlos Alcaraz si inventa un colpo nuovo e lascia di stucco Vavassori a Rotterdam

Jordan Pickford, portiere dell'Everton e molto bravo sui calci di rigore, è parso del tutto impreparato a questa situazione e ha protestato con l'arbitro chiedendo l'annullamento del gol. Naturalmente, non c'era nulla di irregolare.

Bournemouth agli ottavi di FA Cup: Everton battuto 2-0

Il Bournemouth ha eliminato l'Everton sedicesimi di finale di FA Cup con un netto 2-0 a Goodison Park: gol di Antoine Semenyo e Daniel Jebbison. Il quarto turno si chiuderà il giorno 11 febbraio 2025 e poi ci sarà il sorteggio della fase successiva.

La squadra di Iraola è una delle sorprese di questa stagione nel calcio inglese: le Cherries sono al settimo posto in Premier League e stanno facendo benissimo, sia come risultati che nell'espressione della qualità di gioco.