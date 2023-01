Seguire Cristiano Ronaldo diventa un lavoro, pubblicato l’annuncio: servono solo due requisiti La rivista economica, Arabian Business, ha ricevuto migliaia di candidature per la posizione aperta: “Seguiamo le più grandi storie in Medio Oriente. E niente è più grande del trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita”.

La rivista economica Arabian Business ha aperto una posizione di lavoro per il "corrispondente Ronaldo".

Parlare e scrivere in maniera fluente e corretta sia la lingua araba sia inglese. Essere in grado di produrre contenuti in maniera regolare e su base giornaliera. Sono i due requisiti essenziali chiesti ai candidati che ambiscono al lavoro di "corrispondente Ronaldo": molto più di un giornalista ma una sorta di narratore personalizzato, redattore di un diario quotidiano di tutto ciò che riguarda CR7 durante il suo periodo all'Al-Nassr.

Non è ritenuta essenziale, si legge tra le note della posizione aperta dalla rivista Arabian Business, precedente esperienza di cronaca sportiva ma tanta buona volontà e disponibilità a seguire 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tutto quanto gravita nell'orbita del calciatore, dentro e fuori dal campo.

Un momento della presentazione del campione portoghese all’Al–Nassr.

L'arrivo in Arabia Saudita del cinque volte Pallone d'Oro ha dato uno scossone mediatico al club, al campionato e alla dimensione del calcio in quell'angolo di mondo che – dopo i Mondiali in Qatar – adesso sogna di portare la Coppa iridata ancora una volta in Medio Oriente per l'edizione del 2030. In questo solco, l'ingaggio dell'ex calciatore di Sporting, Real Madrid, Juventus e Manchester United è un tassello fondamentale, l'aspetto più prezioso (considerati i guadagni esorbitanti garantiti alla stella lusitana) e importante di un piano ambizioso.

È bastato proporre l'annuncio di lavoro che al giornale economico, a tiratura settimanale, sono pervenute migliaia di candidature nel giro di pochissimo tempo. Cosa dovrà fare il reporter ad personam? Oltre alla copertura di tutte le partite dell'Al-Nassr (in casa e in trasferta) anche produrre contenuti a corredo di qualsiasi evento commerciale o mediatico.

L’ex Manchester United in allenamento accanto al tecnico, Rudi Garcia.

Ma è solo una parte dei compiti da assolvere, la maggior parte dell'operato sarà dedicata ad "aggiornamenti quotidiani" sulla vita di Ronaldo in Arabia Saudita. Cosa e quando mangia. Quali luoghi frequenta. Quante volte si allena (oltre alle sedute programmate dal club). Dove e come vive. Cosa fanno i suoi familiari. CR7 avrà i riflettori puntati addosso pur mantenendo marcati i confini e il rispetto della propria privacy.

"Arabian Business si impegna a coprire le più grandi storie in Medio Oriente, e niente è più grande del trasferimento di Ronaldo in Arabia Saudita. CR7 è una star globale, un'industria e come tale merita un proprio corrispondente a tempo pieno. Vogliamo mostrare la sua nuova vita in questa nuova fase della sua carriera. Vogliamo spiegare come si adatta alla nostra cultura, alle sue esperienze mentre visita il nostro Paese e, ovviamente, le sue prestazioni in campo".

Come fare per candidarsi e sperare di essere scelti per diventare "corrispondente Ronaldo"? Chiunque ambisca a quel particolare incarico di reporter deve inviare il proprio curriculum vitae accompagnato da una lettera di presentazione all'indirizzo matthew.amlot@itp.com.