Segna un calcio di rigore con capriola all’indietro: prima nessuno aveva mai visto niente del genere Norik Avdalyan ha segnato un rigore calciando con una capriola all’indietro: prima nessuno aveva mai visto niente del genere nella categoria Senior.

A cura di Vito Lamorte

L'ha fatto di nuovo ed è riusciti a sorprendere tutti di nuovo. Il calciatore russo Norik Avdalyan ha segnato un rigore calciando con una capriola all'indietro e riproponendo il gesto che era diventato virale ben quattro anni fa. All'epoca se ne parlò tantissimo e la soluzione è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica per il 26enne, che ha lasciato a bocca aperta nuovamente sia il portiere che i suoi avversari con questo tipo di soluzione acrobatica.

Avdalyan fa una semplice rincorsa in due fasi: con il primo passo si è alzato e poi calciando la palla si è avvitato su se stesso. La palla è finita al centro della porta mentre il portiere si è tuffata alla sua destra e ha potuto solo guardare la palla finire in rete.

Avdalyan poi si è allontanato per festeggiare con i suoi compagni di squadra, che non hanno nascosto lo stupore per quello che avevano appena visto e grazie alla GoPro che indossavano hanno regalato a tutti una prospettiva dal campo del gesto atletico.

Il commentatore è rimasto scioccato da ciò a cui aveva appena visto e si è preso una pausa di cinque secondi prima di dire semplicemente: "Wow". La conclusione con capriola ha fatto in poche ore il giro del mondo e Avdalyan è riuscito a prendersi nuovamente la scena.

Il gesto non è stato pulitissimo come quello di quattro anni fa, quando il tiro si è infilato nell'angolo in alto alla destra del portiere, ma il fatto che Avdalyan sia riuscito a realizzarlo due volte è più che impressionante.

Attualmente il calciatore russo gioca per il Nefis Kazan, una squadra che gioca nella Russian Football National League 2, e per questo motivo il nuovo tentativo si tratta di una grande impresa: dopo aver realizzato questo tipo di rigore nella categoria Under 21, ecco che è arrivata anche la riproposizione nel torneo Senior. Un traguardo non da tutti.