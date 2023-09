Segna il gol decisivo 5 minuti dopo aver parato un rigore: il portiere diventa un eroe Anthony Beuve riscrive la storia parando un rigore al 90′ e poi realizzando un gol decisivo in pieno recupero.

A cura di Marco Beltrami

La prodezza di Ivan Provedel ha contraddistinto l'ultima tornata di gara in Champions. Il portiere della Lazio ha confermato di avere il vizietto del gol trovando la rete del pareggio nel finale del match contro l'Atletico Madrid. I colleghi ora proveranno ad emularlo, lanciandosi ulteriormente in avanti in situazioni di svantaggio quando non si ha più nulla da perdere. A tal proposito c'è chi è riuscito a fare ancora meglio di Provedel, ovvero Anthony Beuve.

Si tratta di un portiere che dopo essere cresciuto nelle Giovanili del PSG non è riuscito ad affermarsi sui palcoscenici principali di Francia. Al suo attivo le esperienze con Rodez e Cannes prima di approdare all’Avranches, squadra in cui milita ancora oggi e con cui affronta il campionato di terza divisione transalpina, ovvero lo Championnat National.

Il 35enne Beuve ha come al solito difeso i pali della sua squadra nel match contro il GOAL FC. Una partita che si era messa male per i suoi, ritrovatisi sotto poco prima dell'ora di gioco ma che ha vissuto un finale letteralmente eccezionale in cui è successo di tutto. All'89° minuto la formazione ospite ha avuto sui piedi il pallone per chiudere i conti.

Un calcio di rigore che però si è rivelato un fallimento totale. L'attaccante del GOAL ha deciso di battere il penalty con il cucchiaio facendo però una magra figura: Beuve non si è spostato ed è rimasto in piedi, intercettando il pallone facilmente. Applausi a scena aperta per lui, che però poco dopo ha lasciato tutti senza parole.

Al 95′ infatti si è portato in avanti anche lui alla ricerca di fortuna ed è stato premiato. Sugli sviluppi di un calcio di punizione proprio come Provedel, Beuve si è tuffato e di testa ha anticipato tutti trovando la rete dell'incredibile 1-1. Al contrario del collega laziale però l'esultanza è stata tutt'altro che "frenata" con il portiere francese scatenato nel giro di campo. Una serata che gli permette di entrare a suo modo nella storia del calcio