Seedorf lo dice in faccia ad Allegri: “No Max non sono d’accordo, non avete giocato bene” Dopo Juventus-Villarreal, Seedorf si è mostrato in disaccordo con Allegri e ha criticato l’atteggiamento della Juve eliminata in Champions.

A cura di Marco Beltrami

Il proverbiale pragmatismo di Massimiliano Allegri non è venuto meno dopo il tonfo interno contro il Villarreal, costato l'eliminazione agli ottavi di Champions. L'allenatore bianconero, smaltita la rabbia di fine partita, ai microfoni di Amazon ha giudicato comunque buona la prova della sua Juventus. Il mister finito sul banco degli imputati, con i tifosi che hanno ancora una volta chiesto la sua "testa" scatenandosi con l'hashtag #AllegriOut, ha considerato comunque buona la prova della sua squadra, che avrebbe meritato di più e che ha pagato dazio, nella sua analisi, all'atteggiamento tattico degli spagnoli.

Paradossalmente a detta di Allegri la Juventus ha perso una delle partite giocate meglio, dunque per l'incapacità di reagire e organizzarsi dopo il primo gol incassato. Il tecnico dal canto suo per questo ha già voltato pagina, dimostrando di essere concentrato sul finale di stagione, con la speranza di "portare a casa almeno un titolo". Chi parla di fallimento a detta di Max è disonesto intellettualmente, perché comunque bisogna riconoscere che in Champions ci sono squadre più attrezzate della Juventus per la vittoria finale.

C'è però chi non ha perso tempo per dire in faccia ad Allegri, che dalla Juventus ci si aspettava inevitabilmente qualcosa in più. Si tratta di Clarence Seedorf, che veste attualmente i panni dell'opinionista Amazon, e che nell'immediato post-partita ha voluto dire la sua senza troppi filtri proprio in collegamento con Max. Vicino ai suoi compagni di avventura, Evra e Marchisio, l'ex rossonero si è rivolto così all'allenatore: "Non sono tanto d’accordo che la squadra ha giocato bene. Nel primo tempo ha fatto una buona gara, ma nella ripresa non ha sfruttato al massimo le buone cose che ha fatto prima. Perché non insistere sulle fasce e arrivare con più cambi di gioco, la palla a Cuadrado?".

Di fronte alla critica tutt'altro che velata dell'olandese, Allegri non si è scomposto e ha spiegato ancora una volta cosa non ha funzionato: "Perché abbiamo provato, si son messi in 9 dietro la linea della palla e non venivano più alti, non tentavano nemmeno il contropiede. Abbiamo avuto le nostre occasioni nel primo tempo, la loro intenzione era andare ai supplementari o sfruttare l’episodio che poi c’è stato. Noi siamo stati ingenui e poi abbiamo perso la dimensione del campo e non l’abbiamo recuperata, incassando altri due gol".