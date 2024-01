Seck prosciolto dopo aver rubato soldi negli spogliatoi durante una partita: querela ritirata Demba Seck prosciolto per un caso risalente al 2019 quando l’attaccante del Torino, oggi al Frosinone, giocava nelle giovanili dell’Imolese. Seck aveva rubato negli spogliatoi durante una partita d’Eccellenza ma la società ha deciso di ritirare la querela. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Demba Seck graziato dopo aver rubato soldi ad arbitri e giocatori negli spogliatoi durante una partita del campionato d'Eccellenza tra Massa Lombarda e Fossatone Medicina. I fatti risalgono al 2019 e protagonista fu proprio l'attaccante del Torino passato nel Frosinone in questo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino l'episodio fece tantissimo rumore all'epoca dato che in tanti si ritrovarono con il portafoglio svuotato. A seguito di indagini, grazie al supporto delle telecamere, fu poi scoperto il responsabile, ovvero proprio Seck.

Oggi, quanto tutto sembrava pronto per procedere giuridicamente contro il giocatore, il presidente del Massa Calcio, ha deciso di rimettere la querela verso il giocatore della nazionale senegalese. Seck aveva iniziato a giocare da bambino proprio al Massa e forse anche per questo motivo il patron della società ci ha ripensato. Inoltre, due calciatori vittime del futuro furono risarciti e si sono sfilati dalla vicenda. Arbitri, guardalinee e un altro calciatore hanno invece deciso di rinunciare alla querela. Una "bravata" che fortunatamente per Seck non ha avuto ripercussioni peggiori.

Seck in azione con la maglia del Torino.

Pericolo scampato dunque per Seck che in questo mercato di gennaio è andato a rinforzare l'attacco del Frosinone immischiato nella lotta per non retrocedere. Il giocatore ha dunque ricevuto la notizia del ritiro di questa querela per un furto che ammontava a 460 euro. Ecco perché, come spiega l'ANSA, per ringraziare del ritiro delle querele, Seck si sarebbe impegnato a inviare palloni e altre dotazioni alla scuola calcio locale nella quale da bambino aveva iniziato a giocare, ovvero proprio il Massa.

Il tutto era accaduto proprio nel 7 aprile del 2019 quando il giocatore militava nelle giovanili dell'Imolese. Da quel momento in poi la carriera nel mondo del calcio del classe 2001 ha avuto un'ascesa incredibile mettendosi in mostra con le giovanili della SPAL finendo poi in prima squadra. L'apice della sua carriera a gennaio 2022 quando il Torino decide di acquistarlo. Oggi il trasferimento al Frosinone in prestito secco fino a fine stagione per trovare maggiore spazio e impiego.