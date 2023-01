Scoppia l’amore tra tifosi avversari allo stadio: “Corri da lui e portagli il mio numero” Il match tra Barnsley e Bolton ha visto scoccare la scintilla tra una tifosa della squadra di casa ed un tifoso ospite: i due si trovavano in settori diversi dello stadio, c’era un solo modo per comunicare prima della fine della partita.

A cura di Paolo Fiorenza

Uscire di casa per andare ad assistere ad una partita di calcio e tornare dallo stadio con un sogno nel cuore. Qualcosa di così folle che nessuno potrebbe mai prevederlo, qualcosa di così illogico che pensare di metterlo in pratica sfida le convenzioni in cui si è intrappolati. Colpo di fulmine, amore a prima vista: io ti voglio, ti desidero. Anche se sei un perfetto sconosciuto, anche se sei un tifoso della squadra avversaria e ti vedo da lontano in un altro settore dello stadio. Io farò di tutto per fartelo sapere, in qualsiasi modo.

Cercherò i tuoi occhi e li intrappolerò nei miei: lo stadio sparirà, i calciatori spariranno, il tempo sarà indifferente allo spazio. Poi quando avrò capito che tu hai capito, allora passerò all'azione per trasformare una partita di un qualsiasi lunedì pomeriggio in qualcosa che non so neanche cos'è ma voglio viverlo con te.

Lunedì 2 gennaio, intervallo del match di League One tra il Barnsley e il Bolton. È una sfida di alta classifica della terza divisione inglese, gli ospiti vanno negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 e agganciano virtualmente i Tykes al quinto posto: finiranno per vincere 3-0. Probabilmente in quel momento il risultato è già passato in secondo piano per la tifosa del Barnsley che da un po' di tempo si sta scambiando sguardi inequivocabili col tifoso del Bolton posto a metri di distanza nel settore riservato ai sostenitori in trasferta.

Il settore ospiti con i tifosi del Bolton, c’è un uomo che aspetta

Tra i due la visibilità è perfetta, visto che in mezzo c'è un'intera gradinata inferiore lasciata vuota per motivi di sicurezza affinché ci sia un cuscinetto tra le due tifoserie. Lei è in prima fila in basso vicino alla bandierina del calcio d'angolo dell'Oakwell Stadium, lui davanti a tutti più in alto nella tribuna occupata dai tifosi del Bolton alle spalle della porta. Appena l'arbitro fischia la fine del primo tempo, la tifosa del Barnsley decide di rompere gli indugi e passare all'azione, essendo ormai sicura che dall'altra parte c'è qualcuno che ugualmente l'ha notata e vorrebbe conoscerla.

Il cupido della situazione diventa allora uno degli steward dell'impianto: la donna lo chiama a sé e gli spiega che lo deve incaricare di un compito della massima importanza, una missione in cui la riservatezza sarà giocoforza sacrificata sull'altare delle ragioni del cuore. Impossibile nascondere agli occhi del pubblico quello che sta per succedere. Allora la tifosa del Barnsley affida il suo piccolo mondo allo steward e gli consegna un biglietto su cui c'è scritto qualcosa che dovrà consegnare a quell'uomo che sta aspettando più su.

Il resto dei tifosi presenti in entrambi i settori ha capito tutto e ora soffia dietro lo steward che è partito per la sua missione: corri, amico, non perdere tempo per portare quel messaggio così importante. L'uomo risale allora la tribuna dove sono assiepati i tifosi del Bolton, il destinatario della missiva nel frattempo manda baci da lontano alla donna e poi va incontro allo steward e lo abbraccia felice, alzando le braccia al cielo in un'esultanza che provoca gli applausi dei presenti. Quel foglio così prezioso adesso è tra le sue mani, dentro c'è un numero di telefono grazie al quale la distanza che lo separa dalla tifosa del Barnsley è azzerata, non c'è cuscinetto di sicurezza che tenga.

Ci sarebbe una partita da finire, un secondo tempo da giocare, un pallone che rotola con 22 tizi in pantaloncini che lo inseguono: ma che cosa mai importerà in quel momento a chi si è completamente perso dietro un pensiero stupendo?