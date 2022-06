Scoperta la truffa del portiere: sposta i pali della porta per rimpicciolirla, scoppia lo scandalo La massima serie norvegese scossa da uno scandalo: le immagini sono impietose. Ma il portiere incredibilmente nega tutto con una scusa inverosimile.

Il calcio norvegese è scosso da uno scandalo che vede coinvolto il portiere del Viking, squadra attualmente terza in classifica nel massimo campionato dopo 10 giornate, a tre punti dal Lillestrom capolista. Il 21enne Patrik Gunnarsson, nazionale Under 21 islandese, è stato infatti beccato nel mettere in atto quella che appare essere una truffa sfacciata. Il portiere ha infatti spostato i pali della sua porta per rimpicciolirla in occasione delle partite giocate in casa.

Lo ha sicuramente fatto prima dell'inizio degli ultimi due match casalinghi di Eliteserien contro Jerv e HamKam, finiti rispettivamente 3-0 e 1-1. Il video è tanto impietoso quanto eloquente: Gunnarson prima si assicura che l'assistente arbitrale termini l'ispezione della porta per constatarne la regolarità, poi afferra il palo e lo sposta di qualche centimetro verso l'interno, ripetendo la medesima operazione con l'altro montante.

Le dimensioni delle porte sono ovviamente fisse e regolamentate: i pali sono alti 2,44 metri, mentre la traversa è lunga 7,32 metri. Grattare centimetri a quest'ultima cifra, come ha fatto il portiere del Viking, significa ridurre lo specchio a disposizione degli attaccanti avversari, insomma barare. In Norvegia la vicenda è esplosa con grande clamore, ma il diretto interessato incredibilmente fa spallucce e spiega che nel suo atteggiamento non c'è alcuna frode o antisportività, ma tutt'altro.

"È solo un rituale che ho prima delle partite, mi fa sentire a mio agio. Non c'è altro, prendo a calci un po' i pali", dice Gunnarson, riducendo tutto a superstizione o routine prepartita. In realtà dalle immagini si vede bene che i pali della porta della SR-Bank Arena non vengono calciati, ma spostati di peso, con un guadagno che è stato quantificato in 15-20 centimetri, se non di più. Il portiere islandese gioca nel Viking dall'agosto scorso, dopo essere arrivato in prestito dal Brentford. A gennaio di quest'anno è stato riscattato dal club norvegese. Adesso per lui un momento non facile.