Scontri fra ultras di Torino e Juve alla vigilia del derby: maxi rissa nella notte, un arresto Alla vigilia del derby della Mole un centinaio ti ultras di Juve e Torino si sono incontrati in città dando vita a una rissa: dieci persone identificate, un arresto.

A cura di Ada Cotugno

Le ore prima del derby dell Mole tra Juventus e Torino sono caldissime in città: come riportato dall'Ansa nella notte un centinaio di tifosi delle due squadre si sono ritrovati nella zona della Gran Madre e hanno scatenato una maxi rissa che ha portato a un arresto. Le prime testimonianze raccontano che attorno all'1 di notte un centinaio di ultras si sono dati appuntamento per arrivare allo scontro fisico con cinghe e bastoni, svegliando anche tutti gli abitanti del quartiere.

Momenti di tensione prima del derby

Questa sera la Juventus ospiterà il Torino ma la vigilia della partita è già stata agitata da alcuni scontri che hanno portato in manette un sostenitore dei bianconeri. La polizia ha identificato anche dieci ultras juventini per i fatti accaduti nella città di Torino nel cuore della notte: secondo i racconti di chi ha assistito alla scena un centinaio di tifosi si sarebbero radunati per questa maxi rissa, forse per regolare vecchi conti rimasti in sospesi prima del derby.

Cori, fumogeni e persone incappucciate hanno seminato il panico in città, costringendo i residenti a chiamare il 112 per poter calmare le acque. All'arrivo degli agenti i tifosi erano già andati via, a eccezione di dieci bianconeri che sono stati identificati più un altro sostenitore che invece è finito in manette. Si attendono diverse denunce per la scazzottata arrivata poche ore prima del derby e gli investigatori stanno cercando di ricostruire con esattezza cosa è accaduto nella notte.

Nessun ferito dopo la rissa

Per fortuna le scorribande di Torino non hanno causato nessun ferito. Soltanto uno dei partecipanti alla rissa si è accasciato al suolo dopo essere stato colpito, ma è stato soccorso subito dai medici del 118 accorsi sul posto. Per il resto non si registrano altri danni, dato che all'arrivo della Polizia i circa 100 tifosi si sono dati immediatamente alla fuga: ci sono soltanto alcuni contusi in seguito agli scontri ma le loro condizioni non sarebbero gravi.