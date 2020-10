Ci sono risultati molto più importanti di quelli di un campionato di calcio. Ad esempio quelli di chi è impegnato tutti i giorni nella ricerca di bambini scomparsi. La Roma lo sa bene, ed è per questo che ha deciso di aiutare forze dell'ordine e associazioni dando visibilità a tutti quei casi ancora irrisolti. Un'iniziativa che, fortunatamente, si è rivelata molto utile anche per rintracciare una ragazzina di Grosseto scomparsa nello scorso mese di agosto: "Un’adolescente italiana, inclusa nei video di annuncio degli arrivi alla Roma di Smalling, Borja Mayoral, Kumbulla Pedro è stata ritrovata in salute – ha comunicato la Roma sul suo profilo Twitter – È la 7a tra i minori ritrovati tra quelli inclusi nei nostri video ‘Missing Children'".

La collaborazione con il Telefono Azzurro

L'idea di sfruttare l'impatto generato dai nuovi acquisti sui social, per sensibilizzare l'opinione pubblica e mostrare il volto di bambini e bambine scomparsi, ha dunque fatto centro e permesso in tutti questi mesi il ritrovamento di sette di loro. L'iniziativa, nata dall'idea di Paul Rogers (Head of Strategy del club), è stata presentata proprio dalla società capitolina con una nota sul sito internet: "Il 30 giugno 2019 l’AS Roma ha lanciato una campagna sui social media in parallelo agli annunci dei nuovi acquisti della squadra, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sparizione dei bambini in tutto il mondo".

"Il club ha quindi stipulato una partnership con il National Center for Missing and Exploited Children degli Stati Uniti e con il Telefono Azzurro in Italia, per dare visibilità ai bambini scomparsi attraverso le piattaforme social del club. Dopo il lancio della campagna, l’organizzazione britannica Missing People e l’organizzazione spagnola SOS Desaparecidos hanno stipulato accordi con la Roma per sfruttare tale campagna al fine di sensibilizzare il pubblico nella speranza di rintracciare i bambini scomparsi in Spagna e nel Regno Unito".