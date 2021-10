Scene tremende in MVV-Roda: la polizia carica i tifosi, partita sospesa definitivamente Sono davvero terribili le scene che arrivano da Maastricht in Olanda, dove la partita di seconda divisione tra MVV e Roda è stata definitivamente sospesa in seguito alle intemperanze dei tifosi, caricati in maniera decisa dalla polizia. Tutto è cominciato dal lancio reciproco di razzi tra le due tifoserie, separate da una feroce rivalità.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è un venerdì sera tranquillo a Maastricht, dove il match di Eerste Divisie – la seconda divisione olandese – tra i padroni di casa del MVV e il Roda è stato definitivamente sospeso, in seguito alle intemperanze dei tifosi presenti sugli spalti. Le immagini della carica della polizia sono impressionanti.

Il ‘derby del Limburgo' tra MVV Maastricht e Roda Kerkrade è stato dunque sospeso e non riprenderà più stasera. Prima del fischio d'inizio erano stati i tifosi della squadra di casa a inondare di fumo il terreno di gioco con le loro torce, ma i problemi sono deflagrati prima dell'intervallo quando quelli del Roda hanno lanciato fuochi d'artificio. A quel punto la situazione è degenerata fino alla decisione di interrompere il match. La partita allo stadio De Geusselt era filata liscia per più di quaranta minuti, ma all'avvicinarsi della fine del primo tempo i tifosi ospiti hanno lanciato fuochi d'artificio verso gli spalti occupati dai sostenitori del MVV. Questi ultimi hanno risposto sparando razzi di segnalazione indirizzati al settore ospiti.

Il pericolo di passare dal bombardamento reciproco alle vie di fatto è apparso via via sempre più concreto, dopo che qualche tifoso era anche entrato sul terreno di gioco, inducendo l'arbitro Joey Kooij a far uscire i giocatori dal campo. I poliziotti hanno caricato con i manganelli e la situazione si è fatta bollente, fino alla decisione di interrompere definitivamente il match. La sfida tra MVV e Roda è uno dei derby più sentiti del calcio olandese e gli incidenti tra le due tifoserie sono una spiacevole abitudine. Anche stavolta purtroppo è andata così.