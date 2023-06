Scene di violenza selvaggia nel calcio femminile: insegue l’avversaria e la tramortisce Momenti di violenza inaudita nella massima serie del calcio femminile panamense: una giocatrice ha inseguito un’avversaria e le ha rifilato un terrificante cazzotto in faccia a sangue freddo.

A cura di Paolo Fiorenza

Scene di una violenza inaudita, raramente viste su un campo da calcio, ancora più impressionanti perché vedono protagoniste delle atlete, come non siamo abituati a vedere. Un pugno a sangue freddo, dopo aver inseguito un'avversaria. Un colpo potenzialmente pericolosissimo, che poteva fare dei danni davvero seri a chi lo ha ricevuto.

Il video dell'accaduto è ovviamente diventato virale, totalizzando milioni di visualizzazioni. La vicenda ha avuto luogo stanotte a Panama, durante la partita tra Sporting San Miguelito e Plaza Amador, un quarto di finale della Liga de Fútbol Femenino, ovvero il massimo campionato femminile panamense. Il torneo è arrivato alle fasi decisive, si stanno giocando i playoff in gare secche, e la tensione agonistica è ai massimi livelli.

Niente che peraltro possa giustificare il raptus di ferocia della giocatrice, che nel filmato appare in preda a un istinto irrefrenabile. Tutto nasce da uno scontro, all'apparenza casuale, con un'avversaria: le gambe si incrociano in corsa, ma non sembra un episodio tale da poter scatenare quello che seguirà.

Invece nasce un inseguimento, che si conclude dopo pochi attimi – col pallone ormai lontano – con un terrificante pugno in faccia della malcapitata avversaria, che viene tramortita dal cazzotto ricevuto. Un gesto davvero inconsulto, la cui violenza è acuita dal fatto che chi lo ha ricevuto non se l'aspettava affatto e dunque era completamente indifesa. Non si sa se la vicenda avesse avuto un pregresso tale da inasprire gli animi in quel modo, fatto sta che la scena ha fatto il giro del mondo.

Il match è stato poi vinto dallo Sporting San Miguelito, che si è imposto per 2-0 in casa sul Plaza Amador. Dalla sfida, in partita unica, è uscita una delle semifinaliste del campionato femminile panamense, che affronterà l'Academia Mario Mendez in altra partita secca. Nell'altra semifinale si affronteranno Deportivo Chiriquo e Tauro.