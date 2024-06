video suggerito

Scaroni pronto ad impacchettare Leao, la frase svela il mercato del Milan. Poi la smentita Una presunta frase "rubata" del presidente del Milan Scaroni sul Leao infiamma il mercato. Arriva la smentita del club e del diretto interessato.

A cura di Marco Beltrami

Una presunta frase "rubata" del presidente del Milan Scaroni sul futuro di Leao, ha infiammato il mercato nelle ultime ore. Il numero uno rossonero è stato intercettato da un giornalista dell'agenzia dire, in occasione di un ricevimento al Quirinale con il Presidente Sergio Mattarella, mentre diceva la sua in libertà sul futuro di Rafael Leao e non solo. Parole che sono state poi smentite in primis dal club del capoluogo lombardo, e poi dal diretto interessato.

La presunta indiscrezione sulle parole di Scaroni su Leao

Cosa ha detto il presidente Scaroni sul mercato del Milan? In primis il presidente ha spiegato le prossime mosse della società, interessata a cercare l'erede di Giroud in avanti: "Adesso la priorità è il centravanti". Poi dopo ecco la linea guida su Rafael Leao, a spiegare la situazione del portoghese: "Leao? Se ci danno 150 milioni lo impacchetto, io sono molto venale". Insomma un'apertura ad una possibile cessione, a fronte di una cifra a dir poco importante.

La smentita del Milan sulle parole di Scaroni

Cosa c'è di vero in queste parole? Niente a giudicare da quanto spiegato poco dopo dal Milan, che ha voluto chiarire attraverso gli organi di stampa la sua posizione sfruttando la smentita del diretto interessato: "Il Presidente Scaroni smentisce di avere mai detto ad alcuna persona l'affermazione a lui attribuita, che peraltro non è neppure un suo pensiero".

Attraverso i microfoni di Gazzetta poi un'ulteriore chiarimento, sulla frase realmente detta molto diversa da quella riportata: "Non ho mai detto niente di simile, perché non lo penso assolutamente. Mi è stato chiesto da un amico notizie sul futuro di Leao e ho risposto che ha una clausola da 175 milioni e che resterà con noi". Il caso è chiuso dunque? Lo scopriremo nelle prossime settimane, quando il Milan ufficializzerà anche il nuovo allenatore che dovrebbe essere Fonseca, connazionale di Leao. Quello che è certo è che per cedere il portoghese ci vorrà una cifra importante, poi che sia 175 o magari 150, non è una grande differenza.