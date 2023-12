Scandalo in Australia, calciatori filmati di nascosto nei bagni: “Video venduti su Telegram” Almeno due giocatori del massimo campionato australiano sono rimasti vittime di un “predatore sessuale” che ha filmato centinaia di uomini di nascosto nei bagni di rinomati locali notturni. Per poi rivendere foto e video attraverso il proprio canale Telegram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alcune delle immagini rubate di nascosto e rivendute su Telegram: tra le centinaia di vittime anche due calciatori

Sarebbero almeno due i calciatori filmati di nascosto da quello che la polizia australiana ha definito senza mezzi termini un "predatore sessuale" che avrebbe posizionato telecamere nascoste in alcuni locali di Bali dove si trovavano per le vacanze. Per poi rivendere video e fotografie su Telegram.

Secondo quanto riferito dalle autorità australiane, almeno due stelle del massimo campionato calcistico sarebbero state prese di mira da un "predatore sessuale" che le ha filmate mentre usavano il bagno nei nightclub di Bali durante i loro viaggi in vacanza. I due giocatori farebbero parte di un centinaio di vide di uomini che sono stati registrati segretamente mentre andavano in bagno nei club "FINNS Beach" e "Old Man's" a Bali. Le immagini che ritraggono i calciatori, ovviamente rimasti anonimi per privacy, sono apparse tra le migliaia di foto e video a sfondo sessuale che l'autore del reato sta vendendo sul servizio di messaggistica Telegram. Secondo quanto raccolto dalle autorità, l'uomo starebbe promuovendo particolarmente i contenuti che raffigurano specificamente le due stelle, dopo averne scoperta l'identità.

L'impressionante mole di video e foto apparse su Telegram dal "predatore sessuale"

Sul proprio canale Telegram lo sconosciuto, che non è stato ancora identificato dalla polizia postale australiana, ha condiviso centinaia di immagini e video più che espliciti, in cui si vedono uomini ignari di essere ripresi, mentre sono in bagno. Da quando è stato creato, circa due mesi fa, il canale ha condiviso enormi quantità di foto, riscontrando la soddisfazione generale – secondo la nota delle autorità – con numerosi apprezzamenti dei clienti dell'autore del reato.

Uno scandalo che è divampato in questi giorni e che ha coinvolto suo malgrado il calcio australiano, gettando nel panico altri calciatori cisto che i locali presi di mira dallo sconosciuto, il "FINNS" e l'"Old Man's" sono due tra i ritrovi notturni più importanti di Bali ed entrambi sono molto popolari tra i giocatori australiani. Adesso, però, si è aperta una vera e propria caccia all'uomo da parte della Polizia Federale australiana e del Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio.

I due rinomati locali di Bali, frequentati da molti giocatori in vacanza, coinvolti nella vicenda

Oltre ai giocatori, in attesa di sapere se ce ne saranno altri coinvolti, l'indagine su vasta scala è condotta verso la tutela dei diritti di tutte le persone coinvolte dalla vergognosa vicenda con il Governo australiano he ha già dato a disposizione il consolato per accogliere i propri connazionali coinvolti, mentre prosegue la fitta collaborazione con le autorità locali in Indonesia.