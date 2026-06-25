La sensitiva Vo Bahiana in lacrime: “Gli alieni rapiranno i calciatori durante Brasile-Scozia”. Non si presentano

Alla vigilia di Brasile-Scozia, la sensitiva Vo Bahiana aveva pubblicato un video in lacrime, dicendo che aveva visto un’astronave aliena arrivare dal cielo durante il match e rapire in massa calciatori e pubblico. Stranamente nessun alieno si è presentato, sospiro di sollievo per Ancelotti…

La sensisitiva Vo Bahiana e un’immagine generata con l’IA

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Pensate che beffa sarebbe stata per Neymar, tornato in campo con la maglia del Brasile dopo quasi 1000 giorni e tante sofferenze, se proprio in occasione del match dei Mondiali contro la Scozia gli alieni avessero deciso di rapire lui e gli altri calciatori in campo, come vaticinato – in un drammatico video registrato tra le lacrime e che ha avuto diffusione pazzesca sui social nelle ore precedenti – dalla sensitiva Vo Bahiana. E invece a Miami non si è presentato nessun extraterrestre, né gigantesche astronavi aliene si sono palesate oscurando il cielo della Florida. Pericolo scampato dunque per l'umanità e grande sospiro di sollievo per Carlo Ancelotti, che può festeggiare senza alcuna ombra la qualificazione ai sedicesimi di finale da prima squadra del gruppo.

La profezia della sensitiva Vo Bahiana: gli alieni avrebbero rapito i calciatori durante Brasile-Scozia

Vo Bahiana è una è una nota sensitiva e veggente brasiliana. Ha una popolarità enorme e una platea gigantesca, con oltre 24 milioni di follower sul proprio profilo Instagram, dove condivide regolarmente le sue visioni e profezie. Già il 2 giugno aveva pubblicato un primo video in cui raccontava di aver sognato che gli alieni sarebbero piombati sullo stadio di Miami il 24 giugno, poi lo ha ribadito in un altro video del 12 giugno, diventato virale con l'avvicinarsi della partita.

"Ragazzi, vi dico che ho sognato di nuovo che gli alieni invadevano il campo di calcio a Miami e vedevo chiaramente i giocatori che venivano portati via dalla prima astronave che arrivava – ha detto tra le lacrime, visibilmente scossa – Io ero dentro quell'astronave".

Il primo rapimento dei soli calciatori veniva poi seguito da un altro di massa: "Quando la prima astronave si sollevava, arrivava la nave madre, molto più grande, e portava via migliaia di persone dal campo. Vedevo tante grida, tanto pianto, tante lacrime, sofferenza. E vi dico che sono davvero terrorizzata perché, ecco, è la seconda volta che sogno di nuovo questa cosa e loro dicevano che il giorno 24 sta per succedere qualcosa di molto brutto in questa partita, in questo campo da calcio a Miami, negli Stati Uniti".

"Questo sogno mi fa male all'anima, è così spaventoso perché vedevo la gente urlare, vedevo il caos, e io non potevo fare nulla perché ero dentro l'astronave. Il giorno 24 era un giorno che sarebbe rimasto impresso nella storia del Brasile, del mondo, una partita in cui arrivavano gli alieni, un'invasione di due astronavi, e una delle due era la nave madre. Quindi ecco, sono spaventata ancora adesso. Non sono più riuscita a dormire, sono qui sveglia", ha concluso Vo Bahiana, la cui visione aveva dato spunto a più di un video fatto con l'IA.

A Miami non succede niente, la sensitiva si difende: "Era un sogno, non una predizione"

Il disastro a Miami si è comunque materializzato per la Scozia, spazzata via 3-0 dal Brasile e quasi eliminata (il ripescaggio come terza è molto difficile). Quanto alla sensitiva, dopo il match è stata presa in giro sui social, ma lei si è difesa in un altro video pubblicato poco dopo, in cui ha spiegato che c'è una bella differenza tra un sogno e una predizione (…).

"Ho fatto un sogno e sono venuta qui per raccontarvelo – ha detto Vo Bahiana – I sogni sono sogni. Le predizioni sono un'altra cosa. Stanotte dormirò sonni tranquilli".