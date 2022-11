Sassuolo-Roma dove vederla in diretta TV e live streaming su Sky o DAZN: le formazioni Sassuolo-Roma si gioca oggi, mercoledì 9 novembre alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Dazn. Le ultime news sulle formazioni: Mourinho punta su Abraham e Belotti, Dionisi si affida a Pinamonti.

A cura di Vito Lamorte

Sassuolo-Roma è uno delle partite più interessanti della 14a giornata di Serie A 2022-2023. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia gioca oggi, mercoledì 9 novembre 2022, e il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:30. Quella tra le squadre di Alessio Dionisi e José Mourinho è una delle partite del penultimo turno di campionato prima che arrivi la pausa prevista per i Mondiali che si giocheranno in Qatar. La gara sarà trasmessa in diretta tv e in streaming su DAZN.

Come ci arriva il Sassuolo. I neroverdi di Dionisi vengono da due sconfitte consecutive, l'ultima in casa dell'Empoli, e vogliono tornare a fare i 3 punti per evitare di essere risucchiati verso il fondo della graduatoria. In casa hanno una buona marcia con tre vittorie e un pareggio, perdendo punti solo contro Inter e Udinese. Il dato che preoccupa di più gli emiliani, però, è la scarsa verve degli attaccanti in queste ultime settimane.

Come ci arriva la Roma. La sconfitta nel derby brucia moltissimo per la squadra di Mourinho, che vuole subito ripartire per provare a riprendersi il quarto posto in classifica. La Roma vuole riscattare la stracittadina persa e rimettersi al più presto in carreggiata dopo la qualificazione ai play-off di Europa League, nei quali sarà impegnata col Salisburgo.

L'arbitro designato è il sig. Ayroldi della Sezione AIA di Molfetta a dirigere la partita Sassuolo-Roma. Gli assistenti saranno il sig. Bottegoni di Terni e il sig. Liberti di Pisa. Quarto Ufficiale il sig. Doveri. Al VAR il sig. Abisso e in qualità di AVAR il sig. Banti.

Partita: Sassuolo-Roma

Dove si gioca: Mapei Stadium, Reggio Emilia

Quando si gioca: mercoledì 9 novembre

A che ora: 18.30

Chi la trasmette in TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 14° turno

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni: le scelte di Dionisi e Mourinho

Mourinho non avrà a disposizione Pellegrini e si affida al duo offensivo Zaniolo-Abraham insieme a Volpato sulla trequarti. Camara ancora titolare in mediana con Cristante. Karsdorp e Zalewski sulle fasce mentre davanti a Rui Patricio ci saranno Mancini, Smalling e Ibanez.

Dionisi punterà sul tridente formato da Pinamonti punta centrale più Laurienté e D'Andrea favorito a Traorè, a supporto. A centrocampo Frattesi, Lopez e Thorstvedt. Linea difensiva composta da Toljan, Erlic, Ferrari e Rogerio. Consigli tra i pali.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, D'Andrea. Allenatore: Dionisi.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, Cristante, Zalewski; Volpato; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

Dove vedere Sassuolo-Roma in diretta TV

Dove vedere in TV Sassuolo-Roma? La partita sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN grazie ad una Smart TV compatibile con la app oppure sintonizzandosi su Zona DAZN, il canale 214 di Sky (solo se abbonati alla piattaforma satellitare e con l'opzione di servizio attiva). In alternativa si può vedere il match del Mapei Stadium in televisione sfruttando altri dispositivi come PlayStation, Xbox, Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Timvision Box.

La telecronaca sarà di Dario Mastroianni con Simone Tiribocchi al commento tecnico.

Sassuolo-Roma, dove vederla in streaming

La gara tra Sassuolo e Roma si potrà vedere anche in diretta streaming sempre grazie a DAZN attraverso l'app, che dà accesso direttamente alla piattaforma da dispositivi mobili (tablet, notebook smartphone) o fissi tramite il sito ufficiale.