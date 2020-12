Da oggi il Sassuolo avrà un tifoso in più. Il club emiliano che sta vivendo una stagione super, certificata dal quarto posto in Serie A, ha annunciato che il suo attaccante Mimmo Berardi è diventato papà. La compagna del talentuoso calciatore neroverde Francesca Fantuzzi ha infatti dato alla luce Nicolò, per un Natale a dir poco speciale. Una gioia infinita per la coppia e per il giocatore che chiude il 2020 in modo strepitoso, in campo e fuori.

Mimmo Berardi e Francesca Fantuzzi sono diventati genitori. Fiocco azzurro in casa Berardi per la nascita di Nicolò, ufficializzata dal Sassuolo anche sui suoi canali social. Il calciatore e la sua compagna avevano annunciato di aspettare un bambino nello scorso luglio, dopo aver organizzato una donazione all'Ospedale di Sassuolo. Tutto è andato per il meglio, nonostante mesi tutt'altro che semplici anche alla luce dell'emergenza pandemica. Festività natalizie memorabili dunque per la famiglia Berardi, con Mimmo e Francesca che poche ore fa avevano condiviso sui social uno scatto natalizio per fare gli auguri a tutti.

Si chiude così un 2020 molto positivo per Berardi che nell'ultima partita stagionale contro la Sampdoria ha partecipato con un gol alla vittoria della squadra di De Zerbi, attualmente quarta in classifica e virtualmente qualificata alla Champions. 7 gol e 4 assist messi a referto da Berardi in questo spezzone iniziale di stagione per l'attaccante che sembra definitivamente sbocciato. E ora il centravanti avrà uno stimolo in più a fare bene, quello di dedicare una rete al suo piccolo rampollo.