San Marino dopo 20 anni vince una partita di calcio, il sogno diventa realtà in Nations League Grazie a un gol di Sensoli, San Marino ha sconfitto 1-0 il Liechtenstein. La nazionale di San Marino ha ottenuto così il primo successo dopo vent’anni esatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

San Marino ce l'ha fatta, e sempre con lo stesso avversario. Dopo 20 anni la nazionale di calcio di San Marino torna a vincere una partita. Nel 2004 venne sconfitto di misura il Liechtenstein e anche stavolta il successo giunge contro il Liechtenstein, piegato nella ripresa da un gol di Sensoli.

San Marino-Liechtenstein 1-0

La volevano, la cercavano e ora è arrivata. Vent'anni dopo. Per la precisione vent'anni e quattro mesi dopo. Era la primavera del 2004 (esattamente il 28 aprile, giorno in cui Baggio giocò per l'ultima volta con l'Italia) quando la squadra nazionale di San Marino vinse per l'ultima volta. Sono passati vent'anni e ben 141 partite. Ma alla fine, dopo 6 pareggi e 135 sconfitte, San Marino è riuscita a vincere di nuovo una partita, e ha conquistato il successo in una partita vera, una partita ufficiale, valida per la prima giornata della Nations League.

Sensoli è l'uomo del destino, lui che è classe 2005 e quindi non era nemmeno nato nel giorno di quella che per due decenni è stata l'ultima vittoria di San Marino, che ha dominato e nel finale di partita ha più volte sfiorato il raddoppio. Il tecnico Cevoli ha compiuto un'impresa che ha anche un peso specifico perché questa è stata una partita vera, valida per la Leaga D della Nations League, con Gibilterra come terzo incomodo del raggruppamento.

San Marino ora si gioca la promozione in Nations League

L'obiettivo della vittoria c'era, ed era grosso. Lo scorso marzo vennero organizzate due amichevole con St.Kitts and Nevis, giocate in casa e chiuse con una sconfitta e un pareggio. Poi due ko a giugno con Slovacchia e Cipro, prima di questo successo. E nel 2024 c'è la possibilità, magari, di cogliere un altro successo: di partite San Marino ne giocherà altre cinque, due amichevoli con Moldavia e Andorra, e le altre tre partite del Gruppo 1 della Lega D: il ritorno con il Liechtenstein e le due partite con Gibilterra.