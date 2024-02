Sassuolo contestato, Dionisi rischia e il nome del sostituto: il crollo dopo le vittorie su Juve e Inter Sassuolo contestato dai tifosi dopo la sconfitta contro l’Empoli: la panchina di Alessio Dionisi è a rischio e circola già il nome del sostituto, si tratta di Fabio Grosso. La crisi dei neroverdi dopo le vittorie su Juve e Inter sembra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Sassuolo contestato dai tifosi dopo la sconfitta in casa contro l'Empoli: la panchina di Alessio Dionisi è a rischio e circola già il nome del sostituto. Il profilo valutato dalla dirigenza neroverde sarebbe quello di Fabio Grosso, senza contratto dopo l'esonero dall'Olympique Lione avvenuto lo scorso 30 novembre dopo sole 7 partite e vincitore della Panchina d'Argento 2023 in virtù della vittoria del campionato di Serie B col Frosinone.

Il Sassuolo occupa il terzultimo posto, in condivisione col Verona a 20 punti, e non vince una partita dal 6 gennaio: in quell'occasione gli emiliani avevano battuto 1-0 contro la Fiorentina al Mapei Stadium. A preoccupare è l'andamento negli ultimi sei turni di campionato, visto che è arrivato un solo punto: un bottino troppo esiguo per pensare di poter uscire dalla zona calda della graduatoria quanto prima,

All'esterno del Mapei Stadium si è ritrovato un gruppo di circa 50 tifosi neroverdi per contestare la squadra di Alessio Dionisi, che ai microfoni di DAZN si è espresso così: "Se prendi tre gol da palla inattiva può spostare tantissimo. È vero anche noi abbiamo segnato da azioni nate da palla inattiva e in effetti sono situazioni che hanno fatto la differenza e che cambiano giudizi. Oggi iniziava per noi un nuovo campionato e l'abbiamo cominciato perdendo contro una nostra concorrente".

L'allenatore in conferenza stampa ha proseguito così: "Alleno da 10 anni, da tre anni sono qui, e so che se i risultati non vengono l’allenatore viene messo in discussione. Ma vedo una squadra unita e viva che è la cosa più importante, sennò alzerei la mano. Certe valutazioni poi non le fa l’allenatore, ma ho la volontà di andare avanti".

Non è chiaro se possano essere presi provvedimenti in vista del recupero di mercoledì contro il Napoli ma ci sono delle valutazioni in corso: è probabile che contro i campioni d'Italia possa esserci ancora lui in panchina ma è davvero molto complicato capire cosa potrà accadere nelle prossime ore.

Il Sassuolo ha vinto cinque partite in questo campionato, due di queste contro Juventus e Inter in pochissimi giorni a fine settembre: le altre contro Verona, Empoli e Fiorentina hanno illuso i neroverdi che potessero fare il solito campionato tranquillo nella seconda parte ma la situazione è peggiorata domenica dopo domenica.

Ora gli emiliani devono pensare per forza al prossimo futuro per cercare di invertire il trend negativo.