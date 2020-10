Maurizio Sarri potrebbe tornare in panchina presto. A confermarlo è Aurelio Virgili, grande amico dell'ex tecnico della Juventus e del Napoli al quotidiano Tuttosport: "Sarri rescinde a breve il suo contratto con la Juve. Sarà in panchina già prima del prossimo Natale". In un'intervista esclusiva al giornale torinese il figlio dell'ex Fiorentina Giuseppe e tifosissimo viola, che conosce Sarri da ventidue anni, ha parlato del momento che sta vivendo il tecnico campione d'Italia in carica: "Maurizio pentito? Assolutamente no, ha vinto lo Scudetto".

